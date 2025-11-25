En su entrevista en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio José María Aznar ha dicho que "el PP ha expresado bien un programa de derogación de leyes, pero creo que entre las primeras está la Ley de Memoria Democrática, que es el mayor atentado contra la convivencia pacífica entre españoles que se ha hecho en estos últimos años".

Aznar ha explicado que "lo curioso históricamente es que esta parte de la izquierda, que es una parte de la izquierda radical e ignorante y que no tiene en cuenta la historia, nada más, para reescribirla de una manera imposible pues está cometiendo los mismos errores que se cometieron en esa época. El error fundamental de esa época fue la exclusión de la mitad de España. Siempre digo que en la II República hubo cuatro golpes: uno en 1932 del general Sanjurjo y hubo dos en el año 34, el protagonizado por el PSOE y el protagonizado por ERC y, luego, fue el del 36. Todo eso en un sentido histórico nos tiene que servir para no repetirlo, no para intentar repetirlo".

En este sentido, el expresidente del Gobierno ha señalado que "Sánchez cuando hace su discurso de investidura hace la teoría del muro. El muro, ¿para qué? Para excluir a la mitad de España. Si uno escucha a los populistas de derechas, no critican que exista el muro, quieren que exista el muro también para excluir a la otra mitad de España. Mi posición es que no haya muro. Yo no quiero que haya muro entre españoles por eso, ante unas elecciones existencialmente decisivas para España es que haya una apelación a una mayoría ciudadana de españoles que tiene que tener un componente de derecha, de izquierda, central y esa apelación a esa mayoría solamente la puede hacer el PP, apelando a la responsabilidad ciudadana. Ese es el elemento fundamental. Yo no quiero que gane un populismo de derecha para que pinte el muro que quiera para excluir a otra parte de España".