La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por revelación de secretos sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha provocado una ola de reacciones de la izquierda mediática y política encabezada por el propio Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, los ministros Yolanda Díaz y Óscar López han disparado en los últimos días contra el expresidente del Gobierno, José María Aznar, al que han llegado a culpar de haber influido en el Alto Tribunal para dictar sentencia contra el jefe de los fiscales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, dijo que era una condena "injusta" contra "un hombre inocente" y que se trata de "un gigantesco descrédito para el Poder Judicial". La líder de Sumar vinculó la condena con José María Aznar por su llamamiento de "el que pueda hacer, que haga", para "derribar" al Gobierno. Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, también apuntó recientemente que es "tremendamente injusto" el fallo del Supremo "porque la verdad es otra". El también líder del PSOE en la Comunidad de Madrid afirmó que la sentencia "lanza un mensaje desolador" y que "en este país hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar, que creen de verdad que el Estado está en riesgo, que se cae el país, y que tienen que salvar la patria y niegan la legitimidad de este Gobierno".

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el expresidente del Gobierno ha contestado a ambos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. José María Aznar se lo ha tomado a risa y ha agradecido a ambos dirigentes por hacerle "tan influyente". En este sentido, ha dicho que "a mí no me gusta mucho discutir con personas que yo creo que no tienen el nivel intelectual adecuado para los puestos que ocupan". También ha asegurado que "ni se me ha pasado por la cabeza ni se me va a pasar" ponerles una querella.

Aznar ha explicado las palabras que dijo y que la izquierda repite constantemente para decir que él influye en las decisiones judiciales contra el entorno político y familiar de Pedro Sánchez. Ha dicho que "sí tengo que apelar a la ciudadanía, que es lo que yo hago, y lo que estas personas que tienen algunos problemas de conocimiento no entienden es que la ciudadanía es lo básico de la convivencia, de las sociedades ordenadas. La apelación a la responsabilidad ciudadana es fundamental y tener ciudadanos responsables es fundamental".

El expresidente del Gobierno ha asegurado que "ante una situación de crisis lo menos que se puede decir o hacer es decir: los problemas de España tienen solución si los ciudadanos se hacen responsables. Si los ciudadanos se inhiben o se ausentan pues entonces no tienen solución. Por tanto, yo hago una apelación a la responsabilidad ciudadana. Haga usted lo que pueda hacer en función de su responsabilidad que es exactamente la esencia de lo que significa la convivencia en la política clásica, ahora, pretender que eso lo entiendan algunas personas es imposible".