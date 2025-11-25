Es Noticia
Aznar, en esRadio
Teresa Peramato
Varapalo al ministro Torres
La cloaca del PSOE
Las mentiras del Gobierno sobre el IRPF
Bandas latinas
La radioteca de Dieter
25 años de Libertad Digital
Menú
Directo
esRadio
Colabora
Iniciar Sesión
Andalucía
Madrid
Canarias
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Extremadura
Política
Política
Emisión en directo: 'Es la Mañana de Federico'
Federico Jiménez Losantos y sus colaboradores entrevistan al expresidente José María Aznar en España la Mañana de Federico.
Es la Mañana de Federico
Seguir a eslamananadeFJL
25/11/2025 - 08:50
Compartir
Tuitear
Enviar
Enviar
Temas
José María Aznar
Secciones
Portada
Opinión
España
Andalucía
Madrid
Canarias
Valencia
Internacional
Defensa
Corazón
Viajar y Comer
Deportes
Sucesos
Cultura
Libros
Cine
Series
Tecnociencia
Salud
Vídeos
Fotos
Canales
Servicios
Me lo compro
Yo quiero uno
Tráfico
Precio gasolineras
Radares
El Tiempo
Gestiona tu patrimonio
Participación
Móviles
Boletines
RSS
Versión accesible
Últimas noticias
Archivo
Hemeroteca
Personajes
Lugares
Empresas
Organismos
Temas
Eventos LD
Redes
Facebook
X
Instagram
YouTube
WhatsApp
Telegram