La UCO ha certificado que la sociedad de Santos Cerdán (que tenía el 45% del capital de esta firma) y Antxon Alonso "inició sus actividades el 4 de septiembre de 2015". Luego llegarían las uniones temporales de empresas (UTE) con Acciona para cada obra concreta en la que la UCO considera que se pudieron pagar comisiones presuntamente ilegales de un 2%. De hecho llegaron a lo largo de muchos años. Pero algo ocurrió en menos de dos semanas desde que Servinabar comenzase a caminar. Y es que el 16 de septiembre de ese mismo 2015 ambas firmas —la de Cerdán y Acciona— unieron sus intereses por medio de un Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial, un documento que se firma si se tiene claro que la alianza no es pasajera. Para colmo, Acciona lo firmó con una empresa novata bajo el argumento de que "Servinabar es una empresa que goza de buena implantación en la Comunidad Foral de Navarra. Fruto de dicha implantación tiene acceso y/o genera oportunidades de negocio […]".

Acuerdo marco colaboración empresarial

Nacimiento de la alianza Acciona-Servinabar

Un acuerdo marco de colaboración empresarial es un contrato mediante el cual dos o más empresas establecen las bases generales de colaboración en un ámbito determinado. De este modo, fija las reglas, compromisos y condiciones que se aplicarán a las futuras actuaciones conjuntas porque se da por hecho que las habrá, que el acuerdo es estable y no pasajero.

La UCO señala que "el origen de la relación entre Acciona y Servinabar" toma "como punto de partida el año 2015. […] En ese año se constituyó la mercantil Servinabar. […] El primer contacto detectado entre Fernando Merino, Koldo y Antxón —y por ende, entre Acciona y Servinabar—, había tenido lugar en forma de correo electrónico' el 10 de septiembre de 2015". La UCO puntualiza una dato decisivo: "Esta comunicación se produjo tan sólo unos días después de la constitución de Servinabar, la cual inició actividades el 4 de septiembre del mismo 2015".

Es decir, que en menos de una semana del lanzamiento de las actividades de Servinabar, un gigante de la construcción como Acciona había llegado al convencimiento de que esa firma diminuta era vital para ellos.

El primer proyecto compartido

"En dicho correo, Fernando Merino remitía tanto a Koldo como a Antxón una serie de dudas sobre el proyecto Mina Muga de Geoalcali. La ejecución de este proyecto, como es sabido, se materializó mediante la subcontratación por parte de esta última mercantil de los servicios de la UTE Sangües Aizangoza Services, conformada entre entonces denominada Acciona Infraestructuras y Servinabar". Se trató del primer negocio conjunto.

"Esta UTE se encuadraba en un Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial firmado el 16 de septiembre de 2015 entre Acciona Infraestructuras y Servinabar, localizado en la copia efectuada sobre el servidor de la sociedad administrada por Antxón, durante el registro de su sede en Pamplona el pasado 10 de junio de 2025".

Por parte de Servinabar firma "D. Joseba Antxon Alonso Egurrola" y se rubrica el 16 de Septiembre.

El firmante por parte de Acciona era el entonces CEO "en España, Portugal y África desde septiembre de 2017, habiendo ostentado el cargo de Director General de España y Director de África, Oriente Medio y Suecia en Acciona Construcción entre 2015 y 2017. Era "Justo Vicente Pelegrini cesado en junio de 2025 tras la emisión del Informe de esta Unidad 96/2025, por considerar Acciona "una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección".

Las motivaciones de Acciona

Lo más llamativo es que una grandísima empresa como Acciona considero que Servinabar era vital, y acaba de comenzar a caminar. "1- Que Servinabar es una empresa que goza de buena implantación en la Comunidad Foral de Navarra. Fruto de dicha implantación tiene acceso y/o genera oportunidades de negocio para las que, en ocasiones puede ser conveniente o necesaria la colaboración de un tercero de diversas maneras", tal y como señala el acuerdo marco de colaboración.

Otro punto señalaba que "Acciona Infraestructuras desea seguir creciendo en cifra de negocio en dicho territorio para lo que la colaboración que propone Servinabar puede resultar de interés para ambas partes". Por ello, "las partes, tras diversas conversaciones, han acordado formalizar un Acuerdo Marco de Colaboración para los siguientes ámbitos", entre los que se encontraba la "promoción delegada, delegando, en estos casos, Servinabar las posibles promociones inmobiliarias en Acciona Infraestructuras" y por medio de "formalizaciones de UTEs, constituyendo éstas entre ambas empresas para proyectos u obras determinadas del modo que se determine en cada caso".