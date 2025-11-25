La Policía detecta operaciones de miembros de bandas latinas para atentar contra agentes policiales

Las bandas latinas han elevado el tono de sus acciones criminales. Las últimas operaciones detectadas por la Policía Nacional ya no se centran en las habituales acciones de miembros de estas bandas por hacerse simplemente con el control delictivo de determinadas áreas urbanas o por eliminar a contrincantes en la pugna por ese control o por ampliar su poder, negocio, etc. No: las últimas operaciones detectadas, como prueba el documento que hoy publica Libertad Digital, se centran ya en la planificación de atentados directos contra los policías, lo que revela un incremento de la sensación de poder de las bandas y una percepción de pérdida de capacidad de respuesta de la Policía.

El documento en cuestión señala que "se tiene conocimiento de una información relevante conseguida por un informante, la cual es trasladada a los policías adscritos al GAC-Latina de este turno". Esa información afirma que "como consecuencia de diversas intervenciones efectuadas recientemente por indicativos GAC y GOR sobre los individuos que se adjuntan, por las que han resultado detenidos, el informante que arriba se indica, manifiesta que ha sido testigo de conversaciones entre los referidos individuos, mostrando su malestar por estos hechos y mostrando su intención de efectuar una acción sobre los policías actuantes tras realizar una llamada maliciosa al 091".

Es decir, que tras una serie de actuaciones policiales, la banda en cuestión consideró que debía atentar contra los policías implicados. Una venganza y muestra de fuerza en toda regla. Y también un mecanismo para dejar claro el poder de las bandas incluso ante la propia Policía.

Policía Nacional bandas latinas

"Como se puede comprobar a través de las bases de datos existentes de la Dirección General de Policía, los individuos implicados son autores de numerosos delitos de amenazas, lesiones, atentados, tenencia ilícita de armas, asociación ilícita, robos con fuerza y robos con violencia como los más relevantes".

El agente encargado de redactar esta alerta señala que "aporta al informante indicado bastante credibilidad sobre la información manifestada, habiendo aportado información muy valiosa en otras ocasiones, sobre movimientos de estos individuos, lugares de huida, lugares donde esconden armas utilizadas para perpetrar delitos, etc…".

La nota añade: "Los individuos objeto de esta información son todos de ascendencia dominicana, aunque todos poseen DNI español, integrantes de GOVJ posiblemente de los Dominican Don't Play (DDP); siéndoles intervenidas en varias ocasiones armas blancas, estando implicados de igual modo en acciones en las que han exhibido armas de fuego".

A continuación, el agente que detecta esta operación para atentar contra policías detalla "zonas por donde habitualmente se desenvuelven, aunque también han sido localizados en otros distritos: Plaza de Patricio Martínez, calle Villaviciosa, Metro Campamento, Metro Colonia Jardín, calle Carballino y calle Padre Piquer".