Cayetana acorrala a Bolaños por la reunión del PSOE con Otegi: "Sánchez ha vuelto a mentir"

La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado este miércoles al Gobierno por la "reunión secreta" entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para pactar el apoyo de la formación proetarra a la moción de censura que presentó el PSOE en 2018 contra Mariano Rajoy y que llevó a Sánchez a ocupar el palacio de La Moncloa.

Álvarez de Toledo ha emplazado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a que dé explicaciones por dicha reunión después de que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos haya asegurado que supo por "fuentes presenciales" que Sánchez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se entrevistaron en 2018 en un caserío con Otegi, en vísperas de la moción de censura. "Esa entrevista existió", ha escrito el exministro en un mensaje de 'X'.

Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso ha preguntado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, si el Gobierno "teme" al exministro Ábalos, "el hombre fuerte del PSOE" y ha señalado que "la reunión secreta entre Sánchez, Cerdán y Otegi sí existió, y es lo primero que tiene usted que aclarar hoy en esta tribuna. Ha vuelto a mentir Sánchez", ha dicho Álvarez de Toledo a Bolaños. A su entender, es un "espectáculo ver a un Gobierno en manos de delincuentes condenados y presuntos".

La diputada del PP ha reprochado a Félix Bolaños que no hubiera "aclarado" ese polémico asunto durante su intervención previa ante el Pleno del Congreso. "Mentira o verdad lo de Sánchez y el caserío con Otegi y Cerdán", ha interpelado de nuevo al ministro.

"No tienen ninguna responsabilidad política frente a los escándalos de corrupción. Siguen defendiendo a García Ortiz después de una condena del Supremo y están rodeados de corrupción. Desde la mujer de Sánchez al hermano, pasando por dos secretarios de organización. Aprenda un mínimo de respeto. Respétese así mismo", le ha dicho al ministro.