El PSOE apoya a Marruecos para ocultar el etiquetado de productos saharauis perjudicando a los agricultores españoles

La delegación española del PSOE en Bruselas ha votado este miércoles en contra de una propuesta del PP que buscaba frenar las maniobras de la Comisión Europea para ocultar el origen de productos procedentes del Sáhara Occidental. La medida impulsada por el grupo de Dolors Montserrat se oponía al cambio del reglamento que favorece los intereses de Marruecos. No ha salido adelante por apenas un voto.

El PSOE ha votado en contra de esta iniciativa, que sí han apoyado el resto de eurodiputados socialistas. El PP rechazaba etiquetar los productos saharauis según dos regiones administrativas marroquíes. Una medida que no cumple con la sentencia del TJUE que reconoce la denominación de origen del Sáhara Occidental.

Los saharauis y asociaciones agrícolas españolas rechazan la medida de la CE, en línea con la medida impulsada por el PP. La portavoz de Agricultura de este partido, Carmen Crespo Díaz, advierte de que este cambio de reglamento "supone un riesgo para el sector agrícola europeo y abre la puerta a una competencia desleal sin precedentes, algo que el campo español no se puede permitir".

"Confunde deliberadamente al consumidor. Europa no puede renunciar a la transparencia en materia de trazabilidad ni al cumplimiento de sus propias normas", ha añadido, recordando que la Comisión Europea no ha contado con el Parlamento para llevar a cabo esta iniciativa, como se venía haciendo con los acuerdos comerciales.

El PPE pedía una reforma integral del acuerdo, la incorporación de cláusulas de reciprocidad, la creación de una Oficina Europea de Control de Importaciones y el refuerzo de los controles de los puntos de inspección fronteriza (PIF) de los puertos europeos para garantizar el cumplimiento estricto de los contingentes y los estándares fitosanitarios, sociales y medioambientales.

"Queremos relaciones comerciales con Marruecos, pero relaciones claras, transparentes y que respeten las normas europeas. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la competitividad, el futuro y la dignidad de nuestros agricultores y ganaderos con acuerdos que siguen sin estar adaptados a la realidad de Europa", añadió Crespo.