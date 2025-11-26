La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha estimado un recurso presentado por la asociación Acción y Comunicación en Oriente Medio (ACOM) e investigará parte de las subvenciones que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado por Más Madrid, PSOE e Izquierda Unida, entregó a tres asociaciones de la ciudad, entre ellas una de payasos, otra de espectáculos circenses y una tercera, la que menos dinero recibió, dedicada a "actividades culturales y lúdicas".

Inicialmente se había archivado el caso, pero tras el recurso de ACOM, el Tribunal de Cuentas concluye que "hay claros indicios de existencia de alcance contable", es decir, que podría haber un perjuicio económico contra los fondos públicos, en este caso y como es obvio contra los municipales.

Según la resolución publicada este lunes y que obra en poder de Libertad Digital, el Ayuntamiento no ha aportado la documentación necesaria para acreditar el destino que se dio al dinero entregado en forma de subvención: "Ninguno de los documentos aportados acredita cuál fue el concreto destino dado a los fondos públicos".

El Consistorio, por el contrario, aseguraba que sí se habían presentado "informes técnicos de cumplimiento o justificación de las subvenciones", pero la Sala ha constatado que tales textos "no constan entre la documentación aportada".

"Un claro indicio"

El auto también rechaza que se trate de "irregularidades administrativas" y expone que lo ocurrido es que el Ayuntamiento no ha podido demostrar que el dinero de los contribuyentes realmente se destinó a los fines que se habían establecido en los convenios de otorgamiento de las subvenciones. Y esto, según recuerda el texto, es en sí mismo un supuesto de alcance en los fondos públicos.

Además, señala que la denuncia inicial – presentada por ACOM en diciembre del año pasado – ya indicaba que no existía esta justificación, por lo que el hecho de ni siquiera haberla podido aportar a posteriori "constituye, sin ninguna duda, un claro indicio de existencia de alcance contable, y no una mera sospecha".

En conclusión, el Tribunal de Cuentas estima el recurso de ACOM y pide a la Comisión de Gobierno de la institución que "se nombre un Delegado Instructor a fin de que este lleve a la práctica las actuaciones previas" para "procurar un mayor esclarecimiento de los hechos denunciados".

Las tres asociaciones premiadas y lo que se llevaron

La mayor parte de los 357.445 euros que están ahora en cuestión fueron para la organización Payasos en Rebeldía de Madrid, una asociación radicada en la propia ciudad de Rivas y que, a pesar de tener personalidad jurídica propia, parece formar parte de Pallasos (sic) en Rebeldía, que en su página web se presenta como "una red internacional de grupos artísticos" o "un espacio artístico de solidaridad internacional, transformación política y fraternidad entre los pueblos que se expresa a través del clown y las artes circenses."

Además de las circenses, el auto del Tribunal de Cuentas constata que Payasos en Rebeldía también tiene artes para lograr subvenciones, ya que se recogen once convenios entre esta asociación y el Ayuntamiento de Rivas que, sumados, supusieron un desembolso total de 244.500 euros. Un dato curioso es que ninguna de estas subvenciones supera los 25.000 euros, pero siete de ellas son, precisamente, por esa cantidad.

El Ayuntamiento de Rivas tampoco ha conseguido acreditar a qué se destinó el dinero entregado en los cuatro convenios de colaboración que el municipio firmó con Kanbahiota Troup, que suman un nada despreciable total de 91.192 euros. En este caso se trata de una compañía que realiza espectáculos circenses y presumen de amoldarse a todo tipo de espacios y situaciones.

Tal y como se puede leer en su web, entre las especialidades de Kanbahiota están equilibristas, zancudos, monociclistas, trapecistas, contorsionistas, malabaristas, acróbatas, magos y pompas de jabón, como pueden ver, todo muy necesario en el contexto actual de Palestina.

Por último, la tercera entidad agraciada es Guanaminos sin Fronteras, otra asociación de Rivas que resume su actividad como "el acercamiento de los pueblos a través del respeto a los Derechos Humanos y la defensa del derecho a su autodeterminación e independencia; y en general, el entendimiento y cooperación con todos los pueblos" y que en teoría se dedica a "desarrollar actividades culturales y lúdicas", pero que en este caso tenía un proyecto para la "atención sanitaria a enfermos en los departamentos de urgencias, mujeres, niños y niñas y personas ancianas y apoyo logístico para la lucha contra el Coronavirus en los territorios palestinos ocupados".

Un proyecto que recibió 9.550 euros y al que hay que sumarle los 12.203,9 de otro "convenio de colaboración" para un total de 21.753,09 euros entregados. En total, el dinero que se dio a estas entidades y que ahora está bajo sospecha suma 357.445 euros.

Más allá de que a partir de ahora se tendrá que decidir si se trata de un comportamiento ilegal o no, lo ocurrido en Rivas es sin duda un ejemplo perfecto de lo que pasa en multitud de ayuntamientos y administraciones de distintos niveles: se entregan cantidades ingentes de dinero a grupos supuestamente relacionados con Palestina pero no se controla el destino final de ese dinero, lo que se acaba convirtiendo en el mejor de los casos en un mecanismo de financiación de esas organizaciones y en dinero en manos de organizaciones terroristas en el peor.