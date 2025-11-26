El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha analizado en La Noche de Cuesta, en esRadio, la inminente vista ante el Tribunal Supremo que decidirá si José Luis Ábalos y Koldo García ingresan en prisión provisional por riesgo de fuga. Según ha explicado, el escenario más probable es "una prisión provisional sin fianza" y con altísimas posibilidades de que se prolongue durante meses.

Pardo ha asegurado que, una vez decretada, la situación sería prácticamente irreversible: "Pueden entrar en prisión mañana y no salir. Con el procedimiento terminado y el juicio oral listo para celebrarse antes de primavera, la prisión podría ser prorrogada otros seis meses más".

Presión máxima sobre Ábalos

El abogado ha considerado que el exministro está en una posición de extrema vulnerabilidad, tanto personal como procesal. "He leído un tuit (…) en el que venían a decir que José Luis Ábalos está trastornado o que ha perdido la cabeza", ha afirmado. A su juicio, esa reacción muestra que el Partido Socialista intenta "desvincularse completamente" de lo que puedan declarar Ábalos o Koldo.

Preguntado sobre si el exministro podría optar por colaborar con la Fiscalía, Pardo ha sido claro: "No descarto nada. Diez o doce años en la cárcel pesan mucho ahora mismo sobre la conducta de colaborar con la justicia".

Ha recordado, además, que desde su entorno se repite un mensaje que considera significativo: "José Luis no caerá solo". Este aviso —ha explicado— se viene deslizando desde hace meses a través de personas del entorno del exministro: "Cuando se cita al ‘entorno de Ábalos’, significa que lo están inyectando ellos".

Una fianza "trampa"

Pardo ha señalado que incluso una prisión provisional con fianza podría agravar la situación procesal del exministro. El importe, ha explicado, jamás sería bajo: "No creo que el Tribunal Supremo vaya a imponer una fianza de 20.000 o 30.000 euros en un procedimiento de esta envergadura. Hablamos de multas superiores a los 3.000.000 de euros. Seguramente estaríamos ante una fianza, por lo menos, de un millón para cada uno".

El abogado ha subrayado que Ábalos y Koldo han repetido públicamente que no tienen dinero, lo que abriría otra línea de investigación: "¿De dónde sacan el dinero? Una fianza así sería una trampa. ¿No daría eso a la UCO la oportunidad de investigar el rastro de dónde podría haber venido esa fianza?".

Cerdán y Hernando, citados en el caso Cloaca

Pardo, también acusación popular en el caso Cloaca, ha confirmado que la citación de Santos Cerdán y Antonio Hernando es "un paso muy importante". Ha recordado que las informaciones de Libertad Digital ya situaban a Cerdán en la reunión celebrada en Zarzuela tras la primera carta de Pedro Sánchez.

"El instructor quiere saber quién estaba en esa reunión, por qué se celebró y qué temas se trataron", ha explicado. La citación se produce tras confirmarse que el encuentro existió y que en él se discutieron asuntos relacionados con "ese audio famoso, ese vídeo famoso" que habría llegado al Partido Socialista.

Para Pardo, el caso Cloaca puede destapar "la corrupción de todo un sistema" y arrojar luz "sobre lo que ha pasado durante estos siete años en España".