Sánchez defiende al condenado García Ortiz, ataca a Ayuso y avanza su absolución en el TC

La condena a Álvaro García Ortiz del Tribunal Supremo ha centrado el rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno. El presidente del Partido Popular ha instado al jefe del Ejecutivo a "pedir perdón" a los españoles, como exigió él con "su" fiscal general, pero, lejos de disculparse, el presidente ha amenazado: "Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos que el tiempo pondrá las cosas en su sitio".
Una advertencia que sugiere que presentarán recurso en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, y avanza, incluso, que tumbará el fallo del TS, como ya hizo con los ERE de Andalucía. El presidente ha sugerido en otras ocasiones su injerencia en el Tribunal de Garantías para favorecer con sus decisiones los intereses del Ejecutivo, pese al perjuicio que causa al sistema judicial español.
Sánchez ha optado, además, por seguir atacando a Isabel Díaz Ayuso. "Entre la verdad y la mentira, este Gobierno siempre va a estar con la verdad; entre periodistas que exculpan con su testimonio en el TS al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que dice que efectivamente mintió para propagar un bulo y cubrir las vergüenzas de la señora Ayuso, estamos siempre con la verdad", decía.
"Este Gobierno acata el fallo del Tribunal Supremo, y digo bien, el fallo, porque a día de hoy desconocemos la sentencia del Tribunal Supremo", ha afirmado el presidente, llegando a reprochar al Alto Tribunal que hiciera pública la condena antes de detallar la motivación.