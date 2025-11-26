Sánchez defiende al condenado García Ortiz, ataca a Ayuso y avanza su absolución en el TC

La condena a Álvaro García Ortiz del Tribunal Supremo ha centrado el rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno. El presidente del Partido Popular ha instado al jefe del Ejecutivo a "pedir perdón" a los españoles, como exigió él con "su" fiscal general, pero, lejos de disculparse, el presidente ha amenazado: "Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos que el tiempo pondrá las cosas en su sitio".

¿De qué se acusa a García Ortiz? El abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, envía un correo el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía de Madrid en el que proponía un acuerdo penal por dos delitos fiscales. Es una comunicación confidencial protegida por el derecho a la defensa. El 13 de marzo, a las 21:59, el fiscal general del Estado recibe el correo en su cuenta personal después de obligar al fiscal que llevaba el caso, Julián Salto, que estaba viendo un partido de Champions en el Metropolitano, a enviárselo con urgencia. A las 22:10, la Cadena SER publica una noticia que incluye citas literales del mensaje. Álvaro García Ortiz borró mensajes de Whatsapp de su móvil, correos de su cuenta de la fiscalía, ficheros PDF y y Word y hasta el historial de navegación el día 16 de octubre de 2024, el mismo día en que fue imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, además de cambiar de teléfono móvil una semana después. En su defensa, alegó que era un protocolo interno de la Fiscalía. Pese a que un buen número de periodistas de medios de izquierdas han asegurado tener la información antes de la filtración, sólo uno asegura haber tenido una captura de pantalla del mismo desde el 6 de marzo, pero no ha presentado pruebas al respecto. Ni el juez instructor ni la UCO encontraron rastro digital alguno de que el correo circulara antes de que lo tuviera el fiscal general.

Una advertencia que sugiere que presentarán recurso en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, y avanza, incluso, que tumbará el fallo del TS, como ya hizo con los ERE de Andalucía. El presidente ha sugerido en otras ocasiones su injerencia en el Tribunal de Garantías para favorecer con sus decisiones los intereses del Ejecutivo, pese al perjuicio que causa al sistema judicial español.

Sánchez ha optado, además, por seguir atacando a Isabel Díaz Ayuso. "Entre la verdad y la mentira, este Gobierno siempre va a estar con la verdad; entre periodistas que exculpan con su testimonio en el TS al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que dice que efectivamente mintió para propagar un bulo y cubrir las vergüenzas de la señora Ayuso, estamos siempre con la verdad", decía.

"Este Gobierno acata el fallo del Tribunal Supremo, y digo bien, el fallo, porque a día de hoy desconocemos la sentencia del Tribunal Supremo", ha afirmado el presidente, llegando a reprochar al Alto Tribunal que hiciera pública la condena antes de detallar la motivación.