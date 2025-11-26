Torres unió su papel a Ábalos en el negocio de las PCR: "Debo hablar con José Luis tema test para no meter la pata"

Víctor de Aldama ha avisado ya de que prepara una nueva dosis de información contra Ángel Víctor Torres y centrada en su relación con la trama. Pero mientras Aldama guarda silencio sobre el contenido concreto de esa nueva aportación de pruebas, se confirman distintas ramas de relación entre el expresidente canario y ahora ministro de Pedro Sánchez y las personas clave de la trama, como José Luis Ábalos.

Así, si el reciente informe que aludió a Torres lo hacía de forma mayoritaria sobre el negocio de las mascarillas. Pero la UCO sigue otras pistas. Y una de ellas es la de los test PCR del covid. Y allí Torres unió su papel a Ábalos hasta el punto de supeditar sus comunicaciones y pasos a las decisiones del exministro de Transportes: "Debo hablar con José Luis tema test para no meter la pata nosotros en nota de prensa", llegó a decirle Torres a Koldo García Izaguirre.

Entre las conversaciones captadas por la UCO hay una especialmente reveladora que alude a Koldo y Torres. La UCO lo explica del siguiente modo: "Ya en el mes de noviembre, concretamente el día 3, Víctor Torres envía un mensaje a Koldo, para decirle que el informe de las mascarillas de Soluciones de Gestión, ha sido favorable". Soluciones de Gestión era una de las principales empresas de la trama. A la vista de ese dato "Koldo le da las gracias y le pide que le llame para hablar, entre otras cosas, de «Tema test PCR", señala la UCO.

El control de Ábalos sobre las gestiones

Y a los pocos minutos se observa la supeditación plena del ahora ministro canario a los deseos e indicaciones de Ábalos, el mismo que **está pendiente de una vistilla ante el Supremo que lo puede mandar a la prisión preventiva**: "Víctor Torres le dice a Koldo que tiene que hablar con José Luis, haciendo alusión posiblemente a José Luis Ábalos, sobre «[...] tema test para no meter la pata nosotros en nota de prensa".

"Koldo le pide que se firme «/...] la carta esal/...)» y que se mande. Posteriormente, a última hora de la tarde de este mismo día, Koldo le pide a Víctor Torres que llame a José Luis Ábalos. Al día siguiente, el 5 de noviembre, Víctor Torres le pregunta a Koldo cuándo se harán los test en los aeropuertos, si se mantiene el día, añadiendo que está en el Consejo de Gobierno, pero no hablará de fechas. Koldo le contesta que sí, refiriéndose a la fecha, y le pide, encarecidamente, que no diga que ha sido él, que si dice la fecha van a pensar que ha sido él, quedando Víctor Torres en no decir nada", resume la UCO.

Porque las gestiones tenían que ser secretas y bajo indicaciones de Ábalos.

Hay que recordar que el informe de la UCO sobre los contratos de mascarillas en Canarias ha relatado infinidad de vinculaciones de Torres con la trama. La investigación ha señalado ya, por ejemplo, que se han detectado "varias conversaciones entre Víctor de Aldama e Iñigo Rotaeche [otro de los empresarios implicados en la trama] sobre el informe del Director del Servicio Canario de Salud y la respuesta que dará Soluciones de Gestión al mismo. A última hora de este día, Koldo contacta con Víctor de Aldama, diciéndole que ya habló con Canarias y que quiere el informe que van a mandar, solicitándole que afinen la respuesta". Hasta ahí una conversación más sobre material sanitario frente al covid.

Y hubo muchas más. En un momento dado, en noviembre de 2020, Koldo le dijo lo siguiente a Torres: "Tengo un tema que comentar para que me digas, es la obra de Valleseco (Santa Cruz de Tenerife), su autorización por el Consejo de Ministros la tiene bloqueada. ¿Qué quieres hacer con esto?". La respuesta de Torres fue rápida: "La obra hay que hacerla. Pero cojo avión. Y te llamo o llama ya a Olivera".

¿Quién es Olivera? Pues justo el actual jefe de gabinete de Torres y entonces director de la sanidad canaria. Y también el que recibió el mensaje de "Te juro que te lo pago en carne" o en "carreteras" o en "puentes" de la boca de Koldo García Izaguirre.