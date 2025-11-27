Ábalos llega al Tribunal Supremo a las 9:12 h con una mochila

El extitular de Transportes, José Luis Ábalos, ha entrado al alto tribunal por la calle de Marqués de la Ensenada, donde le esperaban desde primeras horas de la mañana decenas de medios de comunicación. Ábalos, que ha llegado solo con una mochila pequeña, ha optado por no hacer declaraciones a la prensa.

El magistrado acordó citarles después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares pidieran en sus respectivos escritos de acusación que se celebrara una vista para revisar las medidas cautelares que tienen vigentes Ábalos y Koldo, es decir, retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Las acusaciones populares ya adelantaron en su escrito que reclamarán el ingreso en prisión provisional de ambos de cara al juicio, al considerar que "existen indicios racionales de criminalidad" y una "elevada petición de pena".