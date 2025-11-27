Ábalos y Koldo, a prisión provisional por riesgo "extremo" de fuga

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han ingresado este jueves en la prisión de Soto del Real (Madrid) trasladados en un furgón policial, después de que el juez del Tribunal Supremo ordenara su entrada en prisión provisional sin fianza. La decisión se fundamenta en el riesgo "extremo" de fuga ante la cercanía del juicio por los presuntos amaños en contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia.

El Supremo subraya además la elevada petición de penas, que podría alcanzar hasta 30 años de cárcel, como un elemento determinante para justificar la medida.