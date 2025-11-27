Abascal sugiere protección de testigos para Ábalos y Koldo ante "la mafia" de Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que tanto el exministro José Luis Ábalos como su exasesor Koldo García deberían ingresar en un programa de protección de testigos. Según ha señalado, no se sabe "de lo que es capaz la mafia" que, a su juicio, dirige el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Abascal enmarca estas declaraciones en el contexto de las investigaciones que afectan a ambos exdirigentes socialistas, insistiendo en que el entorno del jefe del Ejecutivo representa un riesgo para quienes puedan aportar información relevante.