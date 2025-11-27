Menú
Política

El Congreso tumba los objetivos de estabilidad y deuda para 2026-2028

El Congreso tumba la senda de déficit del Gobierno con una mayoría absoluta en contra.

LD/ Agencias

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028. La votación ha contado con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, impidiendo así superar este paso preliminar necesario para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

