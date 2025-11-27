Feijóo convoca una manifestación el domingo contra la corrupción y "en defensa de España"

Alberto Núñez Feijóo ha convocado una concentración contra Pedro Sánchez el próximo domingo 30 de noviembre a las 12.00 en el Templo de Debod de Madrid. El presidente del Partido Popular no lo hacía desde el verano pasado. Apela a los ciudadanos para protestar contra "la degradación" de Pedro Sánchez y el Gobierno después de que el juez del Supremo haya dictado la entrada de José Luis Ábalos y Koldo García en la cárcel por riesgo "extremo" de fuga.

En la cita no se exhibirán siglas del partido para intentar que sea lo más transversal posible. "Cualquier partido que crea en la decencia y el estado de derecho está invitado", ha dicho, al ser preguntado por una invitación expresa para Santiago Abascal y Vox, que se han ausentado en las últimas citas de este tipo convocadas por el PP.

"El Gobierno llama a los españoles a protestar contra los jueces, yo les convoco contra los corruptos y a los que les sostiene", ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido de la Calle Génova. Una cita que también ha dicho que es "en defensa de España" porque "España no merece que nos quedemos quietos", ha añadido, después de señalar a Sánchez como "la manzana podrida" que lo ha corrompido todo.

Feijóo también ha apelado a los socios del Gobierno, horas después de la derrota parlamentaria que ha sufrido el Ejecutivo en el Congreso por la senda de déficit, paso previo a los PGE. "Si quieren ser cómplices, allá ellos, lo pagarán, pero la mayoría de españoles no podemos permanecer callados", ha defendido.

Preguntado por la posibilidad de presentar una moción de censura, ha defendido que "ha acertado" no haciéndolo, dadas las revelaciones constantes que se están conociendo, porque, de haberlo hecho antes, se habría adelantado. En cualquier caso, no ha descartado ningún escenario en el futuro.

"El 100% del clan, encarcelado"

Para el líder del PP, la prisión de Ábalos supone que "el 100% del clan que acompañó a Sánchez, acabará encarcelado". "Es un ejemplo de la degeneración que acompaña al señor Sánchez desde antes de llegar al poder", ha dicho, recordando que, además de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, la Audiencia Nacional ha pedido justificante de los pagos del PSOE y se ha conocido la reunión en un caserío de Sánchez y Otegui.