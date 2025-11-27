Feijóo exige elecciones y pide a los socios romper con Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería "convocar elecciones" ante la situación política actual.

Feijóo ha instado además a los aliados parlamentarios del PSOE a distanciarse del jefe del Ejecutivo, advirtiendo de que su apoyo podría tener consecuencias: "Si los socios de Sánchez quieren seguir siendo cómplices, allá ellos. Lo pagará", afirmó.

El presidente del PP subrayó que, a su juicio, la mayoría de los españoles están sufriendo este escenario: "Ya lo están haciendo peor; la mayoría de los españoles no podemos callar ni permanecer anestesiados", concluyó.