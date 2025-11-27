Menú
Izquierdista y continuista: ¿Quién es la nueva fiscal general de Sánchez?

Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez conversan sobre los casos de corrupción que acorralan al Gobierno y el nombramiento de la nueva fiscal general.

