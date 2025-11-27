La histeria se apodera del Gobierno tras las amenazas de Ábalos, señalado por su salud mental

La condena a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado podría ser la primera pieza en caer del dominó sanchista, a la que pueden seguir José Luis Ábalos o Santos Cerdán. El exministro de Transportes se juega este jueves la cárcel después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido para él 24 años de prisión. Un "miedo", según él mismo reconoció, que recorre ahora al Gobierno que, a la desesperada, cambia de estrategia y busca ahora desacreditarle.

"La gente se trastorna cuando está en procesos judiciales. Cuando le piden 24 años, con la edad que tiene…", deslizan fuentes gubernamentales al ser preguntados por la amenaza que lanzó este miércoles el exsecretario de organización del PSOE a través de su cuenta oficial de X. Ábalos confirmaba la reunión de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy que publicó El Español.

Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

"La gente evoluciona muy torpemente cuando está en un proceso judicial. Tiene que estar preocupado de lo que ocurra", trasladan desde el Gobierno, donde dicen ahora que "nunca se termina de conocer a las personas", en una estrategia similar a la empleada con Santos Cerdán, del que dicen que "era un monje" para simular no tener conocimiento alguno sobre la vida de excesos que llevaba.

Apenas unas horas después de que el María Jesús Montero pusiera en duda su "credibilidad" como imputado por confirmar la reunión con Otegi, Ábalos seguía tirando de la manta. Esta vez, contra otra vicepresidenta, Yolanda Díaz.

Antes de llamarme "golfo", señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío: Además de dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la… — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

Se trataba, en realidad, del tercer dardo lanzado por Ábalos en las últimas horas ya que un día antes apuntaba hacia su sucesor, el ministro de Transportes, Óscar Puente, contra el que presentaba incluso una iniciativa parlamentaria al preguntar por los posibles "amaños" y dietas irregulares en el Puerto de Valencia.

He registrado dos preguntas escritas al Gobierno: una sobre presuntas irregularidades en el entorno de la Autoridad Portuaria de Valencia y otra sobre el dispositivo de la Policía Nacional contra el narcotráfico en el barrio del Cabral de Vigo supuestamente abortado tras la… pic.twitter.com/808GA9iUKo — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 24, 2025

Ábalos seguía la estela de Koldo García, para quien la Fiscalía pide 19 años y medio de prisión. El exchofer confirmaba la reunión con Otegi después de que el Ejecutivo hubiera salido a desmentirla, respaldando así la información publicada. Unas palabras miembros del PSOE ya interpretaron como un claro aviso, al igual que ocurre ahora con el exministro, que amenaza claramente con tirar de la manta.

No es la primera vez que ambos sugieren que podría cantar, pero sí es la primera vez que señalan a personas concretas y desvelan información muy sensible para Pedro Sánchez, lo que sugiere un posible acuerdo con la Fiscalía para colaborar a cambio de rebajar su posible condena. Una situación que pone contra las cuerdas al Gobierno, instalado en la paranoia constante ante la amenaza de que los caídos no pretendan hacerlo solos.