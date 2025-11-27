Reacciones al ingreso en prisión de Ábalos y Koldo

El Tribunal Supremo ha decretado este jueves prisión provisional sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al considerar que existe un riesgo "extremo" de fuga ante la inminencia del juicio por la conocida trama de mascarillas.

La decisión judicial ha provocado una oleada inmediata de reacciones en el ámbito político, donde distintas formaciones han comenzado a pronunciarse sobre las implicaciones del auto y el impacto que pueda tener en el escenario institucional y partidista.