Álvarez de Toledo denuncia el "asalto" de Sánchez a la Justicia para aferrarse al poder

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "atacando" al poder judicial con el objetivo de "perpetuarse" en La Moncloa.

Según Álvarez de Toledo, las últimas decisiones y declaraciones del Ejecutivo evidencian una presión creciente sobre las instituciones encargadas de garantizar la separación de poderes. La dirigente popular ha advertido de que esta deriva supone un riesgo grave para la calidad democrática en España y ha instado a la ciudadanía y al resto de formaciones políticas a defender la independencia judicial.