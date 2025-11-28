El mayor logro de Pedro Sánchez ha sido normalizar todo aquello que hasta su llegada era considerado una escandalosa anomalía. El presidente del Gobierno ha conseguido erosionar, hasta casi hacer desaparecer nuestra capacidad de asombro anestesiando a base de escándalos los límites éticos de gran parte de la sociedad. Sánchez ha logrado que como el sobresalto es constante, la ciudadanía, agotada y resignada se acostumbra.
El truco consiste en inundar el espacio público con tanto ruido que la anomalía deja de parecer excepcional. Esta es la normalidad sanchista. No es noticia que dos secretarios de organización del PSOE estén ahora en prisión porque el presidente se ha encargado de normalizar todas las anomalías y los escándalos que lleva protagonizando durante los últimos 7 años y medio... Anomalías y escándalos que Juan Pablo Polvorinos, director de los Informativos de esRadio, repasa en este vídeo.