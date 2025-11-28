La legislatura entra en vía muerta con Sánchez noqueado y negando la realidad

"Las elecciones son cuando tocan, en 2027". De esta forma el Gobierno despacha desde hace tiempo la pregunta que se hacen todos los españoles sobre un posible adelanto que ponga fin a la agonía. Nada parece afectar al presidente que, salvo por su deteriorado estado físico, se muestra inmune a todo. Ajeno a la realidad, Sánchez se aferra al poder en medio del tormento judicial y la falta de PGE.

Este jueves el Gobierno ha visto colmados sus peores augurios: el otrora todopoderoso José Luis Ábalos entraba en prisión después de que Víctor de Aldama declarara en el Tribunal Supremo y de que el Congreso tumbara la senda de déficit, sentenciando así los Presupuestos. Una tormenta perfecta que habría hecho reflexionar a cualquiera sobre apretar el botón electoral, pero no a Sánchez.

"¿Qué mas nos espera?", se preguntan ya miembros del PSOE, ajenos al núcleo duro de poder, que piden "poner fin a esta situación". Los cercanos a Sánchez guardan todavía silencio, ensimismados por el espectáculo y abducidos por la aureola de poder que sigue rodeando a Sánchez, dado su control absoluto del partido y del Ejecutivo. Esto explica las reacciones de ministros y portavoces socialistas a la cuestión de Ábalos.

En un intento por intentar desacreditarle, en Moncloa deslizaban, horas antes de su entrada en prisión y en medio de las amenazas de tirar de la manta, que su situación mental no era buena. "Está trastornado", sentenciaban. Este mismo jueves, antes de conocerse la decisión del Tribunal Supremo, el ministro Ángel Víctor Torres intentaba restarle importancia y Patxi López simulaba tranquilidad, a pesar del duro golpe que supone ver a un exministro y número dos del PSOE entrando en la cárcel.

El Gobierno, noqueado

La prisión de Santos Cerdán ya agitó las aguas pero el Ejecutivo se esforzó por situar un cortafuegos en torno al PSOE para intentar salvar al presidente. El argumentario pasaba por decir se trataba de algo que no afectaba al Gobierno, sino al partido. De hecho, Sánchez protagonizó toda una escenografía en Ferraz para afianzar la idea de que no afectaba a su Consejo de Ministros.

Ábalos supone un salto cualitativo en el cerco que se estrecha cada día sobre Pedro Sánchez, quien todavía se recupera de la condena a "su" ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El anuncio de nombrar a sustituta, Teresa Peramato, apenas duraba 24 horas, enterrado por la cascada de informaciones sobre la corrupción del Gobierno.

Con el exministro, el Gobierno intentaba repetir jugada reaccionando con un comunicado del PSOE que la prisión provisional es "un paso más en un procedimiento judicial que cuenta con todo nuestro respeto. Es tiempo de la Justicia", decían, en un intento por restar importancia al auto. "No aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción", remataban para señalar al PP.

Por si las malas noticias fueran pocas, la constatación de que no habrá Presupuestos Generales del Estado ponían la guinda a un pastel muy desagradable de digerir. En el homenaje al socialista fallecido Javier Lambán, del que se ausentaban el Gobierno y la dirección del PSOE, el presidente Felipe González alertaba que este asunto es el de mayor gravedad que afronta el país.

La falta de cuentas públicas liquida la legitimidad parlamentaria que se concedió el propio Pedro Sánchez para justificar su investidura, pese a haber perdido las elecciones. Retirado el apoyo de Junts, y con tres presupuestos prorrogados, camino ya de cuatro, la única salida es convocar elecciones. La negativa del presidente a hacerlo no sólo evidencia su bunkerización, sino su falta de respeto al sistema parlamentario y, con ello, a la democracia.