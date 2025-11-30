Una multitud clama en el Templo de Debod contra la "mafia de Sánchez": "¿Hasta dónde va a tragar el PSOE?"

A pesar de las inclemencias del tiempo, que a primera hora amenaza con aguar la fiesta al Partido Popular, 80.000 personas, según la organización, se han dado cita en el madrileño Templo de Debod para protestar contra "la mafia de Pedro Sánchez". En una semana negra para el Gobierno, con José Luis Ábalos y Koldo García entrando en la cárcel, Alberto Núñez Feijóo se ha dado un baño de multitudes en defensa de España y "la democracia".

El eslogan elegido, "efectivamente, ¿mafia o democracia?", daba continuidad al de la última concentración celebrada en verano en la Plaza de España de Madrid. Esta vez, el frío era protagonista de una jornada en la que ha acabado brillando el sol, lo que ha animando a miles de manifestantes a asistir a la cita, convocada con apenas tres días de antelación, y que ha terminado siendo un éxito.

La banda sonora de El Padrino calentaba los momentos previos a los discursos de pronunciados por Feijóo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que han sido recibidos por la música de The Final Conuntdown, de Europe, y que puede traducirse como la última cuenta atrás. Junto a ellos, los presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, además de los líderes autonómicos de Castilla y León, Murcia, Baleares, Galicia o Cantabria.

Feijóo ha explicado el motivo de la convocatoria, entre gritos de "Pedro Sánchez, dimisión" de los asistentes: "El Gobierno ha perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad, por eso estamos aquí", ha dicho. "El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno", ha añadido. El presidente del PP ha exigido elecciones, acusando al presidente de "tener miedo" a poner las urnas.

Mensaje a todos los partidos

Dirigiéndose al PSOE, se ha preguntado "¿hasta dónde vais a llegar? ¿cuánto más vais a tragar?". "Tres ya conocen la cárcel, falta el Uno, al que nada le consta, nada recuerda...", ha criticado con dureza. "Pido a miles de votantes socialistas que no permitan que sus siglas se manchen con el sanchismo, que vuelvan a la Constitución y a un partido decente".

También ha tenido palabras para Vox: "No vamos a estar de acuerdo en todo, somos un partido diferente, ahora bien, sí les digo: hay una mayoría de españoles que exigen madurez y responsabilidad, déjense de pinzas y no repitan los errores que han cometido hace dos años. Desde luego, yo no me voy a equivocar, no me equivoco de adversario".

El líder del PP ha presumido de su alianza con UPN, y se ha dirigido a Sumar y Podemos, entre abucheos de los presentes. "No le voy a pedir dignidad a quienes se prestan a ser un juguete roto a cambio de puestos, sólo les aviso, tienen un juguete nuevo", ha dicho, en referencia a ERC. "Quién ha visto a Podemos y quién les ve, indignados, decían, indignados de pacotilla, ¿de qué vais?", ha dicho, ironizando: "A ver si vuelven a acampar en la Puerta del Sol".

A los nacionalistas: "No vamos a entender España como la entendéis vosotros, no compartimos vuestra ideología, pero cabe preguntaros ¿vuestra ideología es sostener la corrupción? ¿vuestros ideales son justificar las mentiras? ¿no importa la honestidad, ni siquiera perjudicar a esa tierra que decís defender? ¿hasta dónde vais a seguir tragando para mantener lo vuestro?". "Bildu es el único que está a la altura moral de este Gobierno, los delincuentes, con los delincuentes", concluía, antes de prometer que "no vamos a desfallecer".

Las primeras medidas de su gobierno

Por último, ha prometido cinco medidas si gobierna: crear una auditoría de todo; barrer todo atisbo de sanchismo; bajada de impuestos; desbloquear todo lo aprobado en Cortes que Gobierno ha boicoteado y defender la democracia. "España necesita un presidente decente y lo tendrá", ha asegurado, dando gracias y mostrándose orgulloso de Aznar y Rajoy.

Ayuso ha advertido, por su parte, de que "vendrán meses muy duros" porque "nos enfrentamos a un proyecto totalitario". "No nos acostumbremos a lo que no es normal", después de hacer un recorrido por todos los casos de corrupción que afectan al Gobierno. "Llegaron con promesas para desguazar el código penal", ha dicho, recordando que el presidente lo fue a través de una moción de censura "orquestada por Ábalos, ahora en la cárcel".

El alcalde de Madrid ha exigido elecciones y querido lanzar un mensaje optimista: "Resistiremos y ganaremos", ha dicho, tras advertir de que el Gobierno "juega con nuestra angustia, desesperanza y desesperación". "El coche de Sánchez era un furgón policial con presos preventivos", ha ironizado, comparándolo con el "clan Corleone". El acto se ha clausurado con el himno de España.