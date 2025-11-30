"Les venceremos en las urnas", asegura Almeida en su discurso durante la manifestación

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ha acudido a la concentración del PP en el Templo de Debod y ha proclamado que "deberíamos estar votando en unas elecciones generales". "Tenemos el peor Gobierno en el peor momento. No respeta nuestra democracia, no respeta nuestra Constitución", ha criticado
"Esto es la corrupción que se ha adueñado de un Gobierno", ha proclamado José Luis Martínez Almeida, quien ha cerrado su intervención asegurando que "les venceremos en las urnas".
