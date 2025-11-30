Óscar Puente vuelve a aparecer en un informe de la UCO. Ya apareció cuando se supo que Koldo García Izaguirre había exigido el mantenimiento de dos cargos en la nueva estructura ministerial ya bajo el mando de Puente. Y ambos mantuvieron cargo público. Y ahora vuelve a aparecer porque la "coordinación de nombramientos entre Santos Cerdán y Acciona no se habría limitado a junio de 2018. Según Koldo, Santos habría acudido al MITMA tras el nombramiento de Óscar Puente como ministro, para tratar de "colocar a un par de personas de Justo, de Acciona".

Todo le parecía poco a Cerdán. Había negociado tres cargos con el PNV: uno en ADIF, otro en SEPI y otro más en el Ministerio de Transición Ecológica. Quería una estructura que contentara a los nacionalistas -claves en la moción de censura que llevó a La Moncloa a Pedro Sánchez-, pero también que fuera del agrado de Acciona y del resto de intereses cruzados en el PSOE.

La UCO señala en su último informe lo siguiente: "Santos volvió a mostrar su preocupación por los nombramientos de cargos en el MITMA, haciendo partícipe a Koldo de la necesidad de que Ábalos hiciese caso a sus indicaciones, puesto que "si no se complica muchísimo".

La UCO añade: "Esta coordinación de nombramientos entre Santos y Acciona no se habría limitado a junio de 2018. Según Koldo, Santos habría acudido al MITMA tras el nombramiento de Óscar Puente como ministro, para tratar de "colocar a un par de personas de Justo, de Acciona".

Traducido: que Puente debió tener conocimiento de las peticiones de cargos que el imputado Cerdán realizaba para mantener la presunta trama de las obras públicas.

"No obstante, este papel de intermediación entre Acciona y la Administración Pública ejercido por Santos no se habría circunscrito únicamente al nombramiento de cargos públicos, sino que también habría consistido en la canalización de fondos procedentes de la constructora a Koldo y Ábalos", añade la UCO.

Koldo sigue en sus gestiones de obras

Hay que recordar que Koldo García Izaguirre siguió con sus gestiones de obras presuntamente amañadas tras la teórica salida de José Luis Ábalos. Y sus conversaciones mantenidas con Santos Cerdán revelan, como ya ha publicado Libertad Digital, que Koldo daba por hecho que con Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes la estructura presuntamente corrupta se mantenía debido a la gran cercanía de Cerdán a él.

Es más, las conversaciones interceptadas muestran que Koldo pidió que se mantuviera en sus cargos a dos personas. Lo hizo el 23 de noviembre de 2023, en pleno nombramiento de Puente como ministro. Pues bien: uno de los cargos exigidos por Koldo fue mantenido como presidente de ADIF por Puente y el otro se encuentra con rango de director en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.

La UCO ha detectado una conversación en la que Koldo reclama la permanencia en cargos públicos de dos personas: "Para la consecución de obras, Ángel Contreras y Camino Arce no podían ayudarle en tanto en cuanto no supieran si finalmente ocuparían algún cargo de responsabilidad", señala Koldo.

La frase literal es la siguiente: "Yo quiero que Camino o Ángel Contreras me ayuden… y no me pueden ayudar. Porque ahora mismo hasta que no se decida quién se queda y quién no se va (tose)". El contexto de la conversación no es otro que el de la solicitud de dos obras más por parte de Koldo porque había confirmado que le seguía la Justicia y se había dado cuenta de que Cerdán y el propio Pedro Sánchez ya no querían saber nada de él.

La confirmación de los nombramientos

Pues bien, el cinco de diciembre de ese 2023 -es decir, unos pocos días después- surgió la confirmación de que el Gobierno nombraba a Ángel Contreras como nuevo presidente de Adif y Adif Alta Velocidad. Hasta ese momento Contreras ocupaba el cargo de director general de Conservación y Mantenimiento de Adif. Y ahora pasaba a ser nada menos que el máximo responsable. Justo el hombre que Koldo reclamó a Cerdán para que se lo dijera a Óscar Puente. El nombramiento, de hecho, fue, obviamente "en Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente", como publicó la web de La Moncloa.

No duró demasiado en su cargo: en septiembre de 2024 fue cesado. Y es que unos meses después el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, sí, el mismo Óscar Puente, se veía obligado a destruir a Contreras, con el objetivo teórico de "impulsar la gestión de la empresa", según afirmaron fuentes gubernamentales. Lo cierto es que la sombra del caso Koldo avanzaba y Puente prefirió generar un cortafuegos. Pero fue él quien lo nombró en el cargo. Justo al solicitado por Koldo a Cerdán para poder seguir maniobrando. Y tampoco es que fuera un misterio el núcleo de amistades de Contreras: era uno de los que se reunía con Koldo y Ábalos en el restaurante La Chalana.

El segundo cargo exigido por Koldo fue Camino Arce. Pues bien, se trata de Camino Arce Blanco, que era subdirectora General de Construcción en las fechas del caso y después pasó a ser directora técnica y de desarrollo en SEITT, una empresa pública del Ministerio de Óscar Puente. En resumen, que también la mantuvo con cargo oficial.