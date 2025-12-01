El PSOE achaca a un problema tecnológico la desaparición de las denuncias contra Salazar

El escándalo de la trama Koldo no es el único frente que se le abre este lunes al PSOE. Tras publicar eldiario.es que habían desaparecido las dos denuncias anónimas contra Paco Salazar por acoso sexual, uno de los protagonistas del convulso Comité Federal celebrado en julio, en el partido atribuyen la eliminación a un problema tecnológico y aseguran que el contenido será restituido. "Una interrupción que no es fruto de un error sino de una acción automatizada del propio sistema, para la protección de los datos personales. La comunicación será recuperada a la mayor brevedad posible", sostienen fuentes socialistas.

La dirección socialista intenta así contener un nuevo foco de desgaste en plena tormenta interna, subrayando que la incidencia no responde a ninguna intervención política y que el procedimiento se continuará investigando pese a que el que fue nombrado por unos instantes adjunto en la secretaría de Organización del PSOE en el pasado cónclave socialista, se ha dado de baja de militancia el pasado jueves. "El expediente por posible acoso sigue abierto y está en manos de la Comisión anti-acoso del PSOE", aseguran en el partido socialista.

En Ferraz se amparan en que este protocolo lleva pocos meses en vigor y que, por ello, aún presenta fallos, aunque avanzan que habrá mejoras. Aun así, sacan pecho por ser "pioneros" en la puesta en marcha del protocolo antiacoso y minimizan el alcance de las denuncias, subrayando que se trata de tan solo "dos" casos. "No estamos hablando de decenas ni de centenares de casos", ha declarado en rueda de prensa la portavoz socialista, Montse Mínguez. En todo caso, sostienen que "hasta ahora, el órgano competente ha trabajado en recabar toda la información posible para contrastar los hechos recogidos en las dos denuncias anónimas", destacando que esta fase es "esencial" ya que "no se han recibido nuevos testimonios ni pruebas concluyentes".

Una vez concluya esa fase, aseguran, "los responsables de la investigación tendrán una nueva interacción con las denunciantes y con el denunciado, para tratar de contrastar informaciones y cumplir con lo establecido en el protocolo".

La noticia llega después de que el presidente del Gobierno haya contratado al sevillano como asesor a través de su consultora y poco tiempo después de que se hiciera pública una cena entre Salazar y la ministra portavoz, Pilar Alegría, sobre la cual en Ferraz prefieren guardar silencio.