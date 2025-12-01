El PSOE vota en contra de prohibir los homenajes y actos de apoyo a terroristas de ETA

Con José Luis Ábalos y Koldo García en la prisión de Soto del Real, el PSOE está maniobrando para que ningún otro dirigente socialista entre en prisión. Pero no solo eso, con menos apoyos que nunca, el Ejecutivo de Sánchez —sin mayoría parlamentaria y ya sin el voto de Ábalos— está trabajando para mantener contentos a sus socios de Gobierno. Hace unos días, el PSOE y Sumar se alinearon con el PNV y Bildu para votar en contra de prohibir los actos de apoyo y homenajes a terroristas de ETA. Esta votación tuvo lugar en medio del escándalo surgido a raíz de que se conociera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había reunido en 2018 con Arnaldo Otegi, el líder de los proetarras, en un caserío de forma secreta.
La propuesta para acabar con los actos etarras, impulsada por UPN —Unión del Pueblo Navarro— y apoyada por el Partido Popular y Vox ha salido adelante a pesar del rechazo de la izquierda y de los separatistas vascos con 18 votos a favor y 17 en contra. Esta iniciativa, a la que se ha opuesto el PSOE, consta de dos puntos: en primer lugar, insta al Congreso a condenar "todos" los actos de "apoyo o enaltecimiento" del terrorismo que reivindican a ETA y los homenajes a sus terroristas y asesinos presos que se vienen realizando, "especialmente en los meses de verano". Asimismo, denuncia y rechaza que haya entidades locales que se presten u organicen este tipo de actos".
En paralelo, el texto insta al Ejecutivo "a comprometerse a trabajar en la reparación de las víctimas del terrorismo etarra, evitando humillaciones y ataques a su memoria, estableciendo medidas para sancionar y terminar con los actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a los terroristas".
El diputado de UPN en la Cámara Baja, Alberto Catalán, denunció que el Gobierno "sigue mirando para otro lado" e instó a elegir entre víctimas y verdugos. "Votar en contra es ponerse del lado de los verdugos", denunció.
Desde la coalición progresista se defendió que "los homenajes de etarras han caído en picado, ya está bien de fomentar problemas que no existen", dijo el portavoz de Sumar y diputado de IU, Enrique Santiago. Sin embargo, esa afirmación no es correcta, ya que solo en este verano, tuvieron lugar hasta 135 homenajes a presos etarras en las fiestas vascas y navarras de este verano, muchos impulsados y apoyados por EH Bildu.
Con este nuevo rechazo del PSOE a condenar y poner cerco a los etarras, los socialistas vuelven a salir al rescate de sus socios de Gobierno y dejan de lado a los mil asesinados por la banda terrorista y a sus familiares.