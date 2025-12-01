La Generalidad catalana llama a la UME para impedir la propagación de la peste porcina

La Generalidad de Cataluña ha tenido que pedir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que participe en las tareas de investigación y contención del virus de la peste porcina africana (PPA). La aparición de dos jabalíes muertos a causa de la PPA en el parque natural de Collserola, en Barcelona, ha desatado las alarmas en la administración y en el sector porcino. Se han confinado todas las granjas cercanas a Collserola y se han adoptado medidas como la prohibición de acceso a Collserola y a las zonas boscosas de una decena de municipios del área de Barcelona.

La UME ha desplazado a Barcelona al Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), una sección especializada en el control de virus que ya actuó en Cataluña durante la pandemia en la desinfección de instalaciones públicas y residencias de personas mayores. Según la propia UME, se trata de una unidad que "posee un alto grado de disponibilidad y preparación y su organización modular reúne todas sus capacidades disponibles, como son: reconocimiento NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química), intervención en incidentes industriales, descontaminación y lucha contra la contaminación medioambiental".

No había casos desde 1994

Los más de cien efectivos del GIETMA cuentan con material técnico y laboratorios móviles adecuados a la emergencia suscitada por la aparición de la peste porcina en Collserola, un hecho cuyos últimos antecedentes datan de 1994. La aparición de más jabalíes muertos, unos ocho según los últimos datos de la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad, ha hecho preciso recurrir a la división especializada de la UME para tratar de atajar el brote y confinar la zona. La Generalidad ha descartado pedir ayuda a los cazadores ante el riesgo de provocar un efecto de dispersión del virus por el trasiego de las piezas abatidas.

La peste porcina africana no se transmite a los humanos, pero en caso de llegar a las granjas de ganado porcino causaría un desastre económico de proporciones incalculables. El sesenta por ciento del sector cárnico catalán está basado en la cría, procesamiento y venta de carne de cerdo. Por el momento, sólo Taiwán ha vetado la importación de productos cárnicos catalanes. El principal mercado es la China, a donde van a parar despojos y partes del cerdo que no tienen valor comercial en España.

Embutido en mal estado

El consejero de Agricultura de la Generalidad, Óscar Ordeig, ha alertado de los riesgos de extensión del virus y ha señalado que se puede transportar en la suela de un zapato o en las ruedas de un vehículo, por lo que es necesario cerrar las zonas cercanas al lugar donde aparecieron los dos primeros jabalíes muertos, en el municipio de Cerdanyola del Vallés. La principal hipótesis es que los jabalíes se infectaran por haber comido embutido en mal estado de unos contenedores. Los militares desplazados en Cataluña se coordinan con los Agentes Rurales de la Generalidad y los Mossos d'Esquadra, que son los encargados de impedir el acceso a las zonas de riesgo.

En Cataluña hay 5.300 granjas de cerdo con una cabaña de unos diez millones de ejemplares. El sector cárnico representa el 4% del PIB de Cataluña (más de 12.000 millones de euros) y más del 20% del PIB industrial. La región acoge el 40% de la producción de carne de cerdo en España.