Tellado anuncia el nuevo 'paseíllo' del Senado: llaman a Cerdán, el hijo de Ábalos y Antonio Hernando

El Partido Popular no ha esperado apenas 24 horas para disfrutar del éxito de la manifestación en Madrid, en la que reunieron a 80.000 personas, para seguir anunciando nuevas actuaciones contra el Gobierno por la corrupción. El próximo 17 de diciembre han llamado a declarar a Santos Cerdán al Senado, y harán lo propio también con Víctor Ábalos, hijo del exministro, y el socialista Antonio Hernando.

Según ha anunciado el secretario general del PP, Miguel Tellado, tendrán que explicar sus vínculos con la trama corrupta, denominada en un primer momento 'Koldo', además de con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Cerdán podrá acogerse a su derecho a no declarar, ya que está imputado, pero deberá acudir a la llamada del PP. Lo hace después de salir de prisión, y cuando ha entrado José Luis Ábalos, cuyo hijo lleva a cabo un periplo mediático para intentar defenderse.

El PP preguntará a Víctor Ábalos sobre la información publicada en El Mundo, donde asegura que "Cerdán le entregó un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente". Hernando deberá responder sobre su relación con las cloacas del PSOE, después de que Leire Díez desvelara que se reunió con él, además de su relación con José Blanco y las presiones que habrían llevado a cabo para lograr contratos públicos para empresas privadas.

Preguntado por la posibilidad de citar en el futuro a Begoña Gómez, Tellado no ha descartado esta posibilidad, recordando que la "prudencia", ha marcado hasta ahora sus actuaciones y así seguirá siendo, dada la cascada de informaciones sobre la corrupción que afecta al Gobierno.

Tampoco descartan una moción de censura para la que, recuerdan, "no tienen votos" y, "si está abocada al fracaso sería dar oxígeno a Sánchez", ha añadido Tellado, señalando al PNV y Junts por seguir sosteniendo al presidente, como hizo este domingo Albrto Núñez Feijóo durante su discurso en la manifestación del Templo de Debod.