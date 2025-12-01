Todas las pruebas e indicios que apuntan a la culpabilidad de Ábalos y que él dice que no existen

José Luis Ábalos ha asegurado que no entiende su prisión preventiva ni ve ninguna prueba que apunte a la petición de 24 años de prisión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. Lo cierto es que no es una, ni dos. Sino una montaña completa de audios, chats y demás pruebas e indicios que apuntalan las decisiones judiciales… y las que están por llegar.

Estas son las principales pruebas e indicios contra el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez y al que el presidente no quiso enfadar y mantuvo en listas electorales pese a haberlo sacado del Ministerio de Transportes.

Su posición de liderazgo en los contratos de mascarillas en el covid: "El jefe", así le llamaba la trama. Una posición de mando plasmado en infinidad de mensajes y audios.

El liderazgo en los contratos de PCR. Plasmado, por ejemplo, en el último informe sobre Canarias, donde el ahora ministro Ángel Víctor Torres aseguraba aquello de que "antes voy a hablar con Ábalos para no meter la pata", en referencia a los contratos de PCR.

Gestiones atribuidas a la trama

Gestiones en favor de la licencia de Villafuel: realizadas ante el Ministerio de Industria -de Reyes Maroto- y que acabaron en el de Transición Ecológica -de Teresa Ribera-.

Gestiones en el rescate de Air Europa: desde el inicio, por medio de reuniones y llamadas desde, al menos, el 16 de julio de 2020, casi un mes antes de que el rescate fuese solicitado oficialmente. Y hasta el final y siempre garantizando la entrada en escena de Javier Hidalgo, responsable empresarial de Air Europa y contacto en las mismas fechas de la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez.

Invitación o mediación con la narcodictadora Delcy Rodríguez para hacer negocios en España: incluida la invitación inicial firmada por Ábalos y el conocimiento e impulso a una agenda para que se reuniera e hiciera negocios con todos los ministros de Pedro Sánchez.

Grabaciones repartiéndose el dinero del petróleo venezolano, de las obras públicas y de sus amigas o prostitutas enchufadas en cargos públicos -desde Jéssica (prostituta), hasta Claudia Montes (amiga), pasando por infinidad de relaciones con prostitutas narradas en los mismos chats en los que se repartían el dinero de la trama-.

Elementos económicos señalados

Pago de la estancia en la casa de vacaciones de Villaparra, en Marbella. Pago que, según la UCO, fue realizado como compensación por "las molestias ocasionadas" durante el rescate de Air Europa.

Casa de La Alcaidesa: un chalé pagado para Ábalos por la trama de los Hidrocarburos como premio por los trabajos en favor del logro de la licencia de Villafuel.

Piso de 1,9 millones en la Castellana: operación que la UCO afirma que pudo ser uno de los pagos por las obras públicas presuntamente amañadas.

Tráfico de influencias con sus amigas. Las gestiones descritas en favor de sus amigas o prostitutas pueden implicar tráfico de influencias o malversación de caudales públicos.

Actividades en el extranjero

Estructura patrimonial o societaria en Perú: el Supremo sospecha del envío a este país de dinero y recursos bajo la fachada de la fundación Fiadelso, impulsada por Ábalos.

Estructura en Colombia: el Supremo ha confirmado una docena de viajes a este país y el posterior cobro por Ábalos de una especie de nómina de mil euros al mes procedente de Colombia.

Fajos de dinero en casa de Ábalos. Él era el secretario de organización del PSOE en uno de los momentos de la aparición de sobres con fajos de billetes a los que llamaban en clave chistorras (500 euros), soles (200 euros), lechugas (100 euros) y folios (50 euros). Parte de esos fajos acabaron en su propia casa.

Chistorras, lechugas, soles y folios del PSOE: el propio lenguaje empleado en clave implica ya un indicio de ocultación y posible blanqueo de dinero a través de las finanzas del PSOE, al margen de la sospecha de otro indicio de presunta financiación ilegal del partido.