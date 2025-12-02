El PSOE trata de pasar página: "Lo de Ábalos está llorado"

El PSOE se aferra a seguir gobernando pese a carecer de poder legislativo y de la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar medidas clave, como unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, después de haber visto caer la senda de estabilidad la semana pasada, primer paso imprescindible para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.

A esta debilidad se suman los casos de corrupción que han golpeado de lleno al partido y han llevado a prisión a sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Aun así, la dirección socialista aparenta serenidad y da el asunto por superado. "Lo de Ábalos está llorado", afirman fuentes del partido ante las revelaciones que emergen del entorno del exministro y que continúan agitando al PSOE. De hecho aseguran que durante la reunión de la Ejecutiva, no se habló del ingreso en prisión del exministro.

Ante los nuevos ataques del exministro, en el PSOE ni siquiera se esfuerzan ya en negar los hechos. Al ser preguntados por las revelaciones del hijo de Ábalos en la entrevista en El Mundo, donde afirma que Cerdán "le ofreció un cheque en blanco" a su padre "en nombre del presidente", se limitan a calificarlas de "falsedades".

"No nos vamos a dejar chantajear por nadie. Tolerancia cero y no vamos a perder ni un minuto más en desmentir falsedades de un señor que hace 22 meses que dejó de ser miembro del PSOE", espetó la portavoz nacional, Montse Mínguez. Un argumento que los socialistas repiten pese a que no fue hasta este mes de junio, 16 meses después de suspenderle de militancia, cuando se dio por cerrado el expediente sancionador de Ábalos con su expulsión.

Ahora, con Ábalos y Koldo García en la cárcel de Soto del Real, al PSOE le urge tomar distancia. Por eso insiste en dar por consumado el alejamiento del exministro desde hace casi dos años y en tachar de "falsas" las acusaciones que su entorno lanza ahora contra varios ministros y contra el propio presidente del Gobierno, rompiendo con el pacto de no agresión que estaba en pie desde que estalló el caso Koldo en febrero de 2024.

Se muestran indiferentes ante las informaciones que puedan surgir, mientras recurren al clásico 'y tú más' para contrarrestar críticas y arremeter contra el Partido Popular, en un momento en que los problemas se acumulan para el PSOE. La presión se intensifica tras la publicación de eldiario sobre las denuncias anónimas contra Paco Salazar, borradas del canal interno y que, tras salir a la luz, el partido asegura que siguen siendo investigadas, pese a cuatro meses sin avances en el caso. La estrategia del PSOE consiste precisamente en dilatar el asunto, confiando en que con el tiempo se diluya, dando por hecho que el proceso aún tardará varias semanas en resolverse.