Jupol deja en evidencia a María Jesús Montero: "En su organización han desaparecido 'casualmente' denuncias de acoso"

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó la pasada semana que la Policía Nacional y la Guardia Civil no saben actuar en violencia de género. Estas gravísimas acusaciones han llevado a Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, a denunciar en esRadio el "peligroso" mensaje de la ministra.

Sobre las acusaciones de Montero, Domínguez ha señalado irónicamente que María Jesús Montero "estaba hablando de su organización y no de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En su organización dos mujeres denunciaron acoso sexual, y ahora casualmente se han extraviado las dos denuncias y nadie sabe nada", insinuando que el PSOE ha dejado morir las denuncias contra Paco Salazar que el propio partido animó a presentar.

El portavoz de Jupol ha explicado en La Noche de Cuesta que este ataque "es un escándalo, estamos indignados, una vez más, alguien del Gobierno atacando a la Policía y a la Guardia Civil, haciendo unas acusaciones gravísimas y muy peligrosas, ya que se desincentiva que las mujeres y los niños víctimas no vayan a denunciar y ponen en duda la profesionalidad de todos los compañeros".

"Los agentes están todos los días atendiendo a mujeres víctimas en situaciones muy difíciles y esto refleja un gran desconocimiento de la gran labor que hacemos contra esta lacra". Se trata de "un mensaje muy peligroso que ya habíamos escuchado en personas como la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, pero nunca desde el PSOE como ha ocurrido en esta ocasión", ha alertado Domínguez.

Marlaska, mientras, regalando patrulleras a Senegal

"No entendemos la deriva de María Jesús Montero y tampoco al ministro del Interior, que hoy estaba donando dos patrulleras a Senegal, mientras que no se las dio a mis compañeros de la Guardia Civil asesinados en Barbate", ha denunciado el portavoz de JUPOL, que ha pedido de nuevo la dimisión de Fernando Grande-Marlaska.