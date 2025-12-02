El nombre de Paco Salazar sigue resonando con fuerza tras conocerse que dos denuncias internas por acoso sexual contra el exresponsable socialista han desaparecido del sistema habilitado por el propio PSOE. Mientras Ferraz insiste en restar importancia al caso, la indignación crece entre periodistas y voces del propio sector, que ven en este episodio un patrón de falta de diligencia y una preocupante "cultura de protección" hacia determinados cargos del entorno de Moncloa.

En este contexto, todas las miradas estaban puestas en la primera entrevista concedida por Pedro Sánchez tras la entrada en prisión de Koldo García y del exministro José Luis Ábalos. Una conversación emitida en Café de ideas, que ha conducido la periodista Gemma Nierga en Radio 4 y La 2 de TVE en Cataluña.

Sin embargo, Nierga no ha planteado ni una sola pregunta sobre el caso de Paco Salazar durante los 20 minutos de duración de la conversación, pese a tratarse de uno de los escándalos más sensibles dentro del partido en materia de violencia y acoso contra las mujeres, y en un momento de máxima atención pública.

Pese a que durante la entrevista ha preguntado al presidente acerca de diversos temas de actualidad –como los casos de corrupción que cercan al Ejecutivo, la peste porcina africana de Collserola y el polémico vídeo del rey emérito– no ha habido ni rastro de preguntas sobre el presunto caso de acoso sexual que afecta al exdirigente socialista sevillano. Nierga, que siempre se ha destacado por su activismo feminista en programas de televisión –como 59 segundos–, ha optado esta vez por no entrar en un asunto que ha abanderado el Partido Socialista.

La ausencia total de preguntas en la entrevista sobre Paco Salazar ha caído especialmente mal entre periodistas que llevan días denunciando el silencio del caso. Muchas de ellas son periodistas "referentes del periodismo feminista". En X han expresado su indignación ante lo que consideran un intento de minimizar un asunto "gravísimo", en el que —según relatan— no solo hubo denuncias internas que desaparecieron, sino también un clima de presión hacia las mujeres afectadas y una reacción tardía por parte de la dirección socialista.

Los comentarios

Una de las primeras periodistas en mostrar su opinión ha sido Ana Pastor, que en su mensaje ha puesto el foco en un punto especialmente delicado del caso: la aparente normalización dentro del entorno de Presidencia de los comportamientos atribuidos a Salazar. La fundadora de Newtral subraya su incredulidad ante la posibilidad de que nadie en Ferraz ni en Moncloa tuviera conocimiento de las presuntas conductas que figuraban en las denuncias desaparecidas.

Pero cómo es posible que nadie supiera en Ferraz o Moncloa. "no se cortaba en exteriorizarlo: a Paco le gustan 'las niñas' y eso es algo que sabía absolutamente todo el mundo en Presidencia del Gobierno", describió en la denuncia que envió al partido" https://t.co/m5e4LHOSkq — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) December 1, 2025



Entre las periodistas que se han quejado también figura Ainhoa Martínez Hoyos, redactora en ABC y colaboradora de diversos programas de televisión, como Espejo Público o La noche en 24 horas. En sus mensajes ha criticado que primero se exija a las víctimas presentar una denuncia formal y, una vez lo hacen, el expediente "desaparece". También ha señalado la contradicción del PSOE al presumir de un protocolo interno que permite denuncias anónimas mientras admite que este tipo de comunicaciones "entrañan una especial dificultad".

Te piden que denuncies. "¿Dónde está la denuncia?", te dicen. Y cuando lo haces, desaparece el expediente. Todo en este caso es gravísimo. Más preocupados de encontrar a las denunciantes que en depurar responsabilidades. @estherpalomera y @monrosi https://t.co/hbyVwMbOMO — ainhoa martínez (@ainhoa_mhoyos) December 1, 2025

El PSOE sacando pecho de un protocolo interno contra el acoso que permite denuncias anónimas, al tiempo que reconoce que las denuncias anónimas "entrañan una especial dificultad". Bochorno absoluto. — ainhoa martínez (@ainhoa_mhoyos) December 1, 2025

Martínez Hoyos sostiene que Salazar habría contado con protección dentro de la organización, pese a las advertencias trasladadas por mujeres que, asegura, pidieron ayuda y no recibieron ninguna respuesta. La periodista ha calificado la situación de "bochornosa" y ha mostrado su apoyo a las denunciantes, que han revelado comportamientos del exdirigente socialista en el diario.es como subirse la bragueta delante de ellas, simular felaciones o pedir que le enseñaran el escote.

Le han protegido y le siguen protegiendo 👇🏼 https://t.co/MNI0QOrERw — ainhoa martínez (@ainhoa_mhoyos) December 1, 2025

Tenían miedo, pidieron ayuda y ni las respondieron. Asco y vergüenza. Las denuncias contra Paco Salazar. Un relato demoledor. "Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote". @monrosi y @estherpalomera https://t.co/lJ4TKGl94q — ainhoa martínez (@ainhoa_mhoyos) December 1, 2025

Otra de las periodistas de Al rojo vivo que se ha manifestado en la red social ha sido Inés García apuntando a un "patrón de comportamiento" dentro del Partido Socialista. En su mensaje recuerda que Paco Salazar fue el elegido por el partido para sustituir a Cerdán y destaca que, pese a las denuncias internas, continúa asesorando en la cúpula.

Salazar, el mismo por quien apostó el PSOE para sustituir a Cerdán (el Cerdán que relevó al Ábalos de Jessica, Claudia y 'Carlota se enrolla que te cagas').

Salazar, que sigue asesorando a la cúpula.

Si no se ve un patrón de comportamiento yo ya no sé.https://t.co/D3Q3Mg7yr2 — Inés García (@inesgcaballo) December 1, 2025

Por último, Elena Herrera ha denunciado que el PSOE tardó cinco meses en investigar las denuncias por acoso sexual contra Salazar.

El PSOE ha estado cinco meses sin investigar las denuncias por acoso sexual contra Francisco Salazar. Muy relevante esto que cuentan @monrosi y @estherpalomera. https://t.co/B2DjsmKub7 — Elena Herrera (@elenaherrerad) December 1, 2025

Un retraso que coincide con la desaparición de las denuncias internas y la falta de respuesta del partido ante las víctimas.