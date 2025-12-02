Pilar Alegría no ha contado con la misma suerte que el presidente del Gobierno y ha tenido que responder en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre las nuevas denuncias de acoso contra Paco Salazar. La ministra portavoz ha tildado de "vomitivas" las acusaciones que se han hecho públicas por parte de las denunciantes apenas un mes después de que se la viera públicamente cenando con su excompañero de partido, un encuentro que Alegría limitó al "ámbito personal".

Desde Moncloa no admiten fallos en los protocolos y sostienen que se trata de un espacio "seguro", pese a que algunas denunciantes hayan optado por presentar su denuncia desde otra comunidad autónoma para evitar ser rastreadas y hayan preferido acudir a los medios de comunicación, eldiario, en lugar de a su partido. "Desde que se conocieron esas primeras informaciones aquí en Moncloa se mantuvo una reunión con las trabajadoras para que desde la empatía, el más absoluto respeto a su anonimato supieran que todas las personas que hayan visto o sufrido cualquier tipo de comportamiento inadecuado supieran que Moncloa era un espacio seguro para poder llevar a cabo cualquier tipo de denuncia", ha sostenido Alegría que ha explicado que desde 2018 existen "mecanismos antiacoso conforme a la ley, que se van actualizando".

Defienden su papel en esta crisis al haber "cesado de manera fulminante" a Salazar en julio. Sin embargo, fue él mismo quien, tras hacerse públicas las denuncias pocos minutos después de iniciarse el Comité Federal, renunció a la nueva Ejecutiva donde iba a ser nombrado secretario de Análisis y Acción Electoral tras la entrada en prisión de Santos Cerdán.

Fuentes gubernamentales señalan que Pedro Sánchez no ha mantenido contacto con Salazar desde que se hicieron públicas las primeras denuncias y descartan que se haya producido una contratación mediante una consultora externa. Añaden que desconocían ese supuesto comportamiento de Salazar, al igual que el presidente del Gobierno ha asegurado que "en lo personal, Ábalos era un gran desconocido".