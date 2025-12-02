Policías estallan contra María Jesús Montero tras asegurar que no saben actuar en violencia de género: "Analfabeta"

Los sindicatos policiales han cargado contra la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, después de que les acusara de no saber actuar en violencia de género en el evento 'Un maltratador no es un buen padre' celebrado por el PSOE Andalucía, el pasado sábado en Granada, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.

"Es muy importante que la Policía Nacional y la Guardia Civil comprendan esta situación, porque a veces son la primera barrera que te encuentras, porque si no se creen tu testimonio" esto deriva en que una mujer piense que "nadie me escucha, nadie me cree, me siento impotente y no voy a salir de aquí", explicó la ministra de Hacienda. Estas afirmaciones no han gustado nada a los policías, que han denunciado que la ministra es "una analfabeta en ciencia policial y criminal".

El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado que "desacreditar públicamente el trabajo de estos agentes no solo es injusto, sino que erosiona la confianza de las víctimas en su primera línea de protección frente a la #ViolenciaContraLaMujer y exigimos responsabilidad institucional y respeto hacia quienes garantizan la seguridad y los derechos de todos".

Mientras que, desde el sindicato Jupol lamentan "las bochornosas afirmaciones que realizó María Jesús Montero, donde ponía en duda el buen trato de policías y guardias civiles a las mujeres maltratadas". Jupol ha solicitado al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska que le pida explicaciones, y le inste a pedir perdón a Policía Nacional y Guardia Civil de forma pública.

Que @mjmonteroc, toda una vicepresidenta del Gobierno del @PSOE, se atreva a dictar lecciones sobre cómo actúan policías y guardias civiles solo demuestra una cosa: es una analfabeta en ciencia policial y criminal. Habla de la primera línea sin haber pisado jamás la realidad que… pic.twitter.com/e9ks050TEr — Policía S.XXI  (@PoliciaSXXI) November 30, 2025

En cuanto a la hipocresía de la ministra, tras conocerse que el PSOE ha cortocircuitado la investigación a Paco Salazar tras esfumarse dos denuncias por acoso sexual, el mismo sindicato Jupol ha dicho irónicamente si esto era a lo que se refería la ministra Montero. "Ya que a las mujeres víctimas de acoso sexual en su organización nadie les cree, extravían además sus denuncias con un supuesto "error informático"…Cómo era eso de: "piensa el ladrón que todos son de su condición", pues eso. Hay que tener la casa muy limpia, para hablar de la del vecino", ha denunciado el sindicato policial.

En este sentido de falsedad y doble moral, la asociación Una Policía para el Siglo XXI ha respondido con mayor dureza a la vicepresidenta del Gobierno: "Lo más grave es la hipocresía: cuestiona el olfato de los policías para detectar la "credibilidad", pero ha convivido políticamente con un reguero de presuntos delincuentes imputados dentro de su propio Gobierno y su propio partido… y jamás vio nada. O no quiso verlo, que es infinitamente peor".