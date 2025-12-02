Sánchez desmiente a Ábalos y blinda su impunidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso de las recientes declaraciones del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, calificándolas de falsas. Sánchez aseguró además que "no vamos a aceptar ningún chantaje", intentando desligarse de la polémica que sacude a su partido.

La reacción del jefe del Ejecutivo llega en un contexto de creciente crisis interna en el PSOE, donde las revelaciones de Ábalos han generado inquietud tanto en los medios como entre los ciudadanos. Desde sectores críticos, se interpreta que la negativa de Sánchez a asumir responsabilidades refleja una estrategia de evasión ante un caso que pone en entredicho la transparencia y la gestión de su Gobierno.