Sánchez: "En lo personal, Ábalos era un gran desconocido para mí"

Roto el pacto de no agresión que se mantenía desde el estallido del caso Koldo en febrero de 2024, Pedro Sánchez ha reaccionado por primera vez tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos el pasado jueves. "No le niego la confianza política, en lo personal, era un gran desconocido para mí", afirmó el presidente después de que haya sido su mano derecha y en un momento especialmente delicado para el Gobierno, mientras el entorno del exsecretario de Organización lanza ataques contra miembros del Ejecutivo y tacha de "falsedades" las acusaciones.

En este sentido, ha advertido que el Gobierno no acepta "ni amenazas ni chantajes, ni de personas ni de organizaciones", calificando de "bulos y mentiras" las acusaciones dirigidas contra miembros del Ejecutivo.

En dos entrevistas concedidas a Rac1 y La 2Cat, Sánchez no ha aclarado si dimitiría en caso de ser imputado, al tiempo que ha mantenido su defensa del fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo, insistiendo en su inocencia y en la ausencia de pruebas. En este caso, se ha mostrado convencido de que "otras instancias", en alusión velada al Tribunal Constitucional, "trasladarán otro fallo diferente".

Además, ha aprovechado para arremeter contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, calificando de "escándalo" la "obscena celebración de aquellos que se consideran impunes".

Convencer a Junts

El presidente del Gobierno se muestra decidido a sostener la legislatura a cualquier precio porque, asegura, "merece la pena". En esa línea, ha desplegado un paquete de medidas destinado a encauzar la "crisis política" con Junts, una situación que hasta ahora el propio Ejecutivo había tratado con ironía. Reconociendo que se han "incumplido" los acuerdos alcanzados con Carles Puigdemont, Pedro Sánchez pide "perdón" y eleva a Junts a la categoría de "protagonista" de la legislatura.

Sánchez ha confirmado que la "ley de amnistía" se encuentra ya en "el tramo final" y ha afirmado que "pronto" Carles Puigdemont podrá regresar a España, aunque sigue sin precisar cuándo se reunirá con el líder independentista fugado. "Esa foto se producirá", sostiene, sin aclarar si tendrá lugar dentro o fuera del país.

Para intentar recomponer el vínculo con Junts, el presidente avanza que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros un real decreto ley destinado a "facilitar y flexibilizar inversiones financieramente sostenibles a los ayuntamientos y entes locales" y a "facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación". Asimismo, se compromete a llevar próximamente a Consejo de Ministros un nuevo real decreto que permita "crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables".

Sánchez ha reafirmado su compromiso de que Cataluña gestione la recaudación de sus impuestos, en línea con lo acordado con ERC, así como de impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica.

"Merece la pena"

El presidente del Gobierno subraya que la legislatura llegará a 2027 y que "no van a renunciar a presentar los presupuestos generales del Estado", tratando de proyectar fortaleza en el momento más vulnerable del Ejecutivo, carente de apoyos y cercado por la agenda judicial.

"Los grupos parlamentarios se sentirían más representados con unas cuentas del 2026", ha espetado Sánchez. Y es que las cuentas vigentes corresponden a un ejercicio en el que estaban representados partidos que ahora ya no forman parte del hemiciclo. No obstante, ha reiterado que "podríamos seguir con los que tenemos hasta el final de la legislatura, porque son buenos para la economía".