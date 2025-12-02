Yolanda Díaz desafía a Feijóo: "Presente moción con Ayuso o Abascal si tiene valor"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, volvió a mostrar su tono desafiante este martes, retando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura. Díaz sugirió incluso que podría hacerlo con Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal como candidatos, mientras criticaba que Feijóo se limita a "lloriquear" a los empresarios catalanes para mediar con Junts.

La provocación se produjo durante la sesión de control en el Senado, en respuesta a la portavoz del PP, Alicia García, quien apuntaba que el partido teme a unas elecciones por la debilidad de Sumar, al calificarlo de "Podemos desdentado".