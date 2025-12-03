Ábalos, el "desconocido" para Sánchez al que siempre llamó "amigo"

José Luis Ábalos no sólo formó parte del círculo de poder más cercano a Pedro Sánchez, fue también su fiel escudero en momento personales, a pesar de que el presidente diga, ahora, que "en lo personal, era un gran desconocido para mí". Desde los meses que pasaron juntos en un Peugeot, a los últimos mensajes conocidos que se intercambiaron en 2024, ambos mantenían una estrecha amistad imposible de negar.

En noviembre de 2023, en plenas revelaciones sobre la vida de Ábalos, el presidente le escribió un mensaje, desvelado por El Mundo, en el que reconocía su estrecha amistad: "La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo", dijo, a pesar de las juergas que protagonizaba, y que ya se iban conociendo.

En febrero de 2024, intercambiaron un último whastapp en el que Sánchez le escribió: "Pensaba que éramos amigos", cuando Ábalos se posicionó en contra del aparato del PSOE en las primarias para suceder a Ximo Puig. Lo dijo a pesar de las prostitutas y las corrupciones. Una amistad que, en realidad, siguió extendiéndose, al menos, a nivel laboral, ya que el exministro siempre votó junto a su partido y siguió las órdenes de acudir al Congreso cuando su presencia era clave para sacar adelante medidas.

Manual de Resistencia

En su libro, Manual de Resistencia, publicado en 2019, Sánchez ya nombraba varias veces a Ábalos, un "honor" concedido a muy pocos ministros, lo que da cuenta del peso que tenía el exsecretario de organización socialista. Llega a describir el periplo que Sánchez recorrió desde 2014 y su papel clave. "Recuerdo especialmente las palabras de José Luis Ábalos: La credibilidad y la coherencia no se transmiten ni se heredan Pedro –me dijo–. Eres tú el que lo tiene que hacer, si no esto no se gana. Sus palabras me decían que no tenía elección", recoge.

"No era yo solo el que llenaba los actos... Ábalos, Adriana... También llenaban los sitios hasta la bandera... Es otra experiencia que desmiente a los que querían desacreditarnos con acusaciones de personalismo", dice el presidente, poniendo en valor su labor. En otro momento, admite que se apoyaba en él. "Me fui con Ábalos y Adriana... No solo quería estar con ellos, sino agradecerles su trabajo y haber mantenido su posición en los difíciles momentos por los que habían pasado", escribió.

En la página 41, detalla también: "Le dije a José Luis: habla con Villegas y le cuentas la historia a ver cuál es la posición de Ciudadanos... Ábalos se reúne con Villegas... José Luis le dice: "Pon la fecha", un pasaje que peso de quien fuera su mano derecha en las horas previas a la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Finalmente, me convenció", sostiene Sánchez en el libro, reconociendo que fue Ábalos quien lo sostuvo y lo impulsó a permanecer en la política cuando él mismo dudaba.

Fiestas de cumpleaños

Otro episodio que ilustra con claridad la estrecha relación entre Sánchez y Ábalos fue la celebración del 60 cumpleaños del exministro, organizada por su exmujer, Carolina Perles, el 8 de diciembre de 2019. A la cita acudieron, además del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños. Sánchez coincidió allí con el comisionista Víctor de Aldama, dado que el festejo tuvo lugar en un restaurante propiedad de este, según sostuvo Perles. También estuvieron presentes Koldo García y su esposa.

La reunión se produjo, además, varios meses después de la ya polémica fotografía de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama en un mitin y tras la celebración de las elecciones generales de 2019, configurando un escenario que revela la cercanía y el peso de aquellos círculos en un momento político clave.