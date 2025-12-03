Mina Muga fue la primera concesión pública de la trama socialista. Se trataba de una planta minera de potasa ubicada entre Navarra y Aragón. Generaba serios problemas medioambientales, en concreto, porque ocasionaba una montaña de sal de 57 metros y sin una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable no se podía ejecutar autorizar el contrato. El socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso, pidió ayuda a todos los políticos implicados, desde Cerdán hasta la entonces presidenta navarra Uxue Barcos (Nafarroa Bai-PNV). El plan era que el Ministerio de Teresa Ribera autorizase la DIA. Y, efectivamente, así fue. Y es que el encargado de firmar la declaración favorable fue nada menos que una de las personas exigidas por el PNV en el Ministerio de Ribera: Javier Chacón de Mesa.

"Todos entramos ahí para darle una respuesta adecuada", llegó a recordar Antxon a las personas vinculadas a la trama. Y es que en ese proyecto estaban todos los habituales del caso de obras públicas presuntamente amañadas: Servinabar, Acciona y los políticos habituales. Dicho y hecho: El Ministerio de Teresa Ribera concedió la calificación favorable pese a un problema con una montaña de sal de 57 metros.

La UCO lo explica de la siguiente manera: "Recapitulando, conviene recordar que "Mina Muga" constituye el primer proyecto conjunto entre Acciona Construcción y Servinabar, siendo por tanto el origen de las relaciones entre ambas sociedades. Por este motivo, el proyecto minero fue introducido en el Informe de la UCO 96/2025 como antecedente de la posible adjudicación irregular por parte del MITMA [Ministerio de Transportes] de contratos de obra pública a Acciona Construcción, situando "Mina Muga" en la que se denominó "etapa preministerial" -etapa en la que se estableció la relación Santos-Koldo-".

"Ábalos cobra especial relevancia"

No obstante, si bien el proyecto minero se originó previamente al nombramiento de "Ábalos como Ministro de Fomento, cobra especial relevancia el hecho de que la DIA favorable no se obtuviese hasta la etapa ministerial de éste -principal periodo objeto de investigación-". Pero aún más llamativo es el hecho de que "dicha resolución administrativa fue concedida por el entonces Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental Francisco Javier Cachón de Mesa".

¿Y quién es Chacón de Mesa? "Fue propuesto su mantenimiento en el cargo por parte del PNV, trasladando Santos dicha petición a Koldo junto con otros nombramientos". Era uno de los cargos reclamados por el PNV, el mismo partido que ahora asegura que no sabe nada de todo esto.

Hay que recordar que, como recoge el informe de la UCO, el 10 de junio de 2018, Koldo envió al ex directivo de Acciona Fernando Merino dos documentos: el primero, denominado 'M.Fomento', donde aparecían cinco cargos dependientes de ese ministerio con nombres; y otro "de idénticas características referente al Ministerio de Medio Ambiente".

Además, había un tercer documento remitido por Cerdán: 'Peticiones nombramientos PNV', donde solo se incluía el nombre de "Javier Cachón, en el Ministerio de Medio Ambiente". "Mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental, fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional", aseguraba la nota. También se mencionaba a ADIF, para pedir allí "un puesto importante", y la SEPI. ADIF es uno de los mayores licitadores de obra pública y SEPI de los mayores repartidores de fondos.

La UCO señala que este apartado permite contextualizar las relaciones Acciona-Servinabar poniéndose de relieve el papel ejercido por Antxón y Santos, y el valor añadido que éstos podrían haber proporcionado a Acciona Construcción a través de sus relaciones con cargos de la Administración Pública".