El PSOE, consternado por que las denuncias de acoso contra Salazar salgan a la luz

En el PSOE reciben con consternación las acusaciones de acoso atribuidas a Paco Salazar, un asunto especialmente sensible para el partido que se define como el más feminista. Sostienen que no reconocen en él la conducta descrita en las denuncias presentadas por militantes socialistas. La trayectoria del que fuera escudero de Pedro Sánchez parece seguir la misma senda que la de José Luis Ábalos y Santos Cerdán: fontaneros, convertidos después en hombres de confianza del presidente del Gobierno, cuya caída termina viéndose marcada por supuestos delitos y episodios de corrupción.

"Destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma que hacía": "Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)". "Él sabía cuándo te incomodaba y lo disfrutaba manifiestamente. Cuando le llevabas un trabajo para que lo viera, decía que ahora es cuando él le ponía 'una mijita de su polla'. Disfrutaba al ver la risa falsa que le poníamos a sus chistes degradantes". Son algunos de los testimonios que las denunciantes han presentado en el buzón antiacoso del PSOE y que ha adelantado eldiario.es. La ministra portavoz, Pilar Alegría, calificó estas expresiones que se le atribuyen como "vomitivas", un término que utiliza un mes después de haber cenado con él, aun sabiendo ya de las denuncias que le llevaron a renunciar a su cargo en la nueva Ejecutiva tras el cónclave socialista del pasado mes de julio.

Salazar no formó parte de los cuatro integrantes que viajaban en el Peugeot, pero sí fue uno de los más leales a Sánchez y su principal escudero en Andalucía, junto a Francisco Toscano y el actual vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis para alcanzar la secretaría general en 2017. En el partido imperan el silencio y la incredulidad. Fuentes gubernamentales aseguran que Pedro Sánchez no ha hablado con Salazar desde que se hicieron públicas las primeras denuncias. Los ministros Margarita Robles y Luis Planas, se refugiaba este martes en el "no conozco la situación" y "prefiero no comentar sobre el tema". "Dejemos que los órganos competentes tomen las decisiones oportunas", zanjó Robles, pese a los cinco meses de inacción acumulados por el Órgano contra el Acoso.

Precisamente, el Protocolo frente al acoso sexual en el PSOE establece que el partido dispone de tres meses para ofrecer una respuesta, y de hasta seis en circunstancias excepcionales. Unos plazos que, según recoge el propio documento, distan por completo de la realidad. Han transcurrido ya cinco meses desde que se hicieron públicas las primeras denuncias contra Paco Salazar y desde el partido admiten que el proceso se prolongará aún varias semanas más. En cualquier caso, en esta fase, el escrito es tajante: el partido "deberá contactar a las partes afectadas por separado para recabar su versión de los hechos", un requisito que no se ha cumplido.

En el Gobierno insisten en que el sistema es "seguro", pese a que a las denunciantes les desaparecieron de la pantalla sus escritos y a que algunas se han visto obligadas a cambiar de comunidad autónoma para evitar ser rastreadas.