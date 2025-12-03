El PSOE de Chivite (y Cerdán) se desploma en Navarra, pero el gran beneficiario sería Bildu

Sólo han pasado siete meses desde la anterior encuesta electoral de Sigma Dos en Navarra, pero en ese plazo han pasado muchas cosas, y qué cosas: Santos Cerdán ha entrado y salido de la cárcel y la Comunidad Foral aparece como el territorio desde el que la corrupción socialista se expandió como un virus.

Y el resultado es demoledor para el PSN, la marca regional del PSOE, que cae a plomo, según el sondeo de la misma firma que publica este miércoles El Mundo: si en mayo superaba por dos décimas el 24%, ahora se queda en el 17,5%, casi siete puntos menos. El batacazo es importante desde mayo, pero no tanto desde su resultado en 2023: entonces tuvo un 20,7% y logró 11 escaños, mientras que ahora tendría 9 o 10.

El partido más votado sería, una vez más, UPN, pero la formación foralista no logra aprovecharse de la debacle socialista y, de hecho, pierde más de un punto respecto a mayo, para quedarse en el 27,5%. Si comparamos con las últimas elecciones, la caída es de medio punto y tendría los mismos diputados que tiene ahora, 15, o incluso uno menos.

El gran beneficiado, por su parte, sería Bildu, que mantiene e incluso mejora en dos décimas la intención de voto que tenía en mayo: con un 20,5% se convertiría en el segundo partido más votado y, previsiblemente, en la fuerza gobernante. Los proetarras mejorarían más si tomamos como referencia el resultado electoral: entonces tuvieron un 17,1% y 9 escaños, mientras ahora tendrían 10 o 11.

En cuarto lugar estaría Geroa Bai con un 10,2% del voto, tres puntos más de lo que le daba la encuesta de mayo, aun así seguiría estando muy lejos del 13,2% que tuvo en mayo del 2023 y, si entonces logró 7 escaños ahora no tendría más que 5.

El PP se mantiene estable: gana una décima respecto al sondeo de mayo y tres respecto a los comicios de 2023, tendría los mismos 3 diputados que tiene ahora o, como mucho, uno más. Con más fuerza sube Vox: los de Abascal ganan dos puntos y medio si comparamos con mayo y un poco más si lo hacemos con las elecciones, para llegar ahora al 7%. Tendrían 3 o 4 diputados en lugar de los 2 de ahora.

Por último, Podemos se mantiene respecto a los comicios, si bien pierden un punto desde la encuesta de mayo. Con un 6,3% del voto no pasarían de 3 escaños, los mismos que tiene en este momento.

La derecha no llega

Con estos datos, una hipotética coalición del centroderecha no sería suficiente para poder gobernar: la suma de UPN, PP y Vox tendría en el mejor de los casos 23 diputados, a tres de la mayoría absoluta necesaria.

Del otro lado, la suma de Bildu, Geroa Bai y Podemos se queda en 18, como mucho, pero con el apoyo de los 9 o 10 escaños socialistas estarían en un máximo de 29 y un mínimo de 27, en ambos casos por encima de la mayoría absoluta.