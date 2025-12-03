El PSOE prepara una campaña para atacar a los medios que informan de la nacionalidad en los delitos de inmigrantes

El PSOE quiere acallar a los medios de comunicación que están informando sobre los delitos cometidos por inmigrantes con indicación de la nacionalidad de los autores. El plan aparece definido en un documento registrado por los socialistas en el Congreso en el que se señala su deseo de "impulsar campañas contra la desinformación y el odio hacia la población migrante o de origen extranjero en el ámbito digital, en colaboración con medios de comunicación, redes sociales y administraciones competentes, para frenar los bulos y la desinformación que alimentan el racismo y la violencia, e impulsando el rechazo activo de la ciudadanía hacia quienes los propagan". Para el PSOE, como ya ha señalado en reiteradas ocasiones, informar de este tipo de delitos es desinformación.

El plan incluye dos puntos más: el primero pasa por "incrementar la colaboración con las plataformas digitales para garantizar respuestas proporcionales ante la proliferación de contenidos que incitan al odio contra la población migrante o de origen extranjero, y aumentar la agilidad y la eficacia en la retirada del contenido notificado". El segundo incluye "apoyar iniciativas y programas de sensibilización contra el racismo, la xenofobia y el reconocimiento de la convivencia intercultural".

La argumentación del PSOE señala que "la violencia racista desatada en Torre Pacheco, en la Región de Murcia, así como los actos similares producidos en los días posteriores, son consecuencia de una estrategia ultra de incitación al odio contra la población migrante o de origen extranjero, que va en aumento, y que socava valores democráticos, como la tolerancia, el respeto, la diversidad y el pluralismo, afectando gravemente a la convivencia pacífica". Y asegura que "las redes sociales premian los discursos e interacciones más polémicas, lo que según la publicación "Migraciones y discursos: Propuestas para el debate", elaborada por los investigadores Benno Herzog, Francisco Torres y Marta Simó, supone que en el discurso sobre la inmigración los mensajes polémicos y tóxicos son los más visibles. (…)". El partido de Pedro Sánchez añade que, según el "informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España" de 2024 del Ministerio de Interior, se han reducido levemente respecto del año anterior los delitos de odio cometidos a través de internet y redes sociales. Sin embargo, han aumentado en más de un 47 % los delitos cuya causa es el racismo y la xenofobia, siendo un total de 56 hechos conocidos".

Lucha contra estas informaciones

El PSOE señala que "se ha de mencionar el avance en la lucha contra los contenidos ilícitos online, que supone la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Ley de Servicios Digitales)".

Y que "esta norma establece mecanismos para que las personas usuarias puedan denunciar de manera más efectiva (artículo 16), y establece un canal para que los alertadores fiables o trusted flagger —entidades designadas por el coordinador nacional, que han demostrado experiencia y competencia especiales— denuncien estos contenidos, ante lo cual las plataformas tendrán que reaccionar de manera prioritaria, para que se tramiten y resuelvan sin dilación indebida (artículo 22)".

"Frenar los discursos de odio online es una medida imprescindible para reducir la discriminación y el racismo que sufre la población migrante, así como favorecer su integración. Por ello, desde el Grupo Socialista queremos seguir impulsando las medidas necesarias para reforzar la responsabilidad de las plataformas, y mejorar las estrategias de retirada de contenidos de odio contra la población migrante o de origen extranjero", anuncia el PSOE.