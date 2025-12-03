Felipe VI llama a aprender de la Transición para el futuro de España

El rey Felipe VI ha destacado este miércoles la disposición de la Corona para seguir evolucionando, tal como lo ha hecho a lo largo de los 50 años de monarquía parlamentaria en España.

Durante su intervención, el monarca ha subrayado que la Transición no debe considerarse una "irrepetible excepción histórica", sino como un ejemplo del que aprender para "seguir caminando juntos" como país.

Con estas palabras, Felipe VI ha puesto énfasis en la necesidad de aprovechar las lecciones del pasado para consolidar la unidad y el progreso de España en el presente y el futuro.