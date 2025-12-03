Garamendi denuncia que los impuestos ahogan a las familias

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reconocido este martes la buena evolución de la economía española, pero ha lanzado un mensaje claro al Gobierno: muchos ciudadanos siguen sin llegar a fin de mes.

Garamendi ha señalado que, pese a los indicadores positivos, la realidad que viven las familias es muy distinta y uno de los principales motivos son los altos impuestos, que, según ha denunciado, "reducen el dinero que debería estar en el bolsillo de los ciudadanos".

El líder de la patronal ha insistido en que el crecimiento económico no puede ocultar las dificultades que afrontan miles de hogares y que la presión fiscal está impidiendo que ese avance se traduzca en bienestar real.