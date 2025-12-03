María San Gil explica el nuevo proyecto Sociedad Civil Española: "Hay que prepararse para lo peor con Sánchez"

María San Gil, expresidenta del Partido Popular Vasco, ha explicado en esRadio su nuevo proyecto "Sociedad Civil Española" y ha señalado que "estamos viviendo un momento político de una inmensa gravedad, una clara involución democrática y algo hay que hacer. Más de 100 asociaciones nos hemos puesto a trabajar juntas, cada una sin perder su identidad, pero entendiendo que la unidad y la fuerza son necesarias en estos momentos tan delicados". Ha querido poner el ejemplo de que "igual que pedimos que PP y Vox, los partidos que nos representan, hagan un esfuerzo de generosidad y pongan en común aquellos que les une, nosotros también debemos hacerlo".

San Gil ha detallado en La Noche de Cuesta que "dentro de esas asociaciones unos defienden la libertad, otros la constitución y nosotros hacemos más hincapié en los fundamentos del humanismo cristiano, pero todos entendemos que tenemos que trabajar conjuntamente para poder poner a España en el lugar que se merece y echar a Pedro Sánchez del Gobierno".

Sobre la "amistad" entre los proetarras de EH Bildu y el Gobierno, la ex diputada del PP ha dicho que es importante echar la vista atrás y recordar los primeros pactos con ETA. También ha hecho hincapié en todo lo ocurrido con los proetarras después de la moción de censura a Mariano Rajoy que ha llevado a España a "una degeneración democrática absoluta".

Sobre la grave situación que vive España, María San Gil cree que "cada ciudadano debe ser muy consciente de la responsabilidad que tenemos, no sirve de nada protestar en casa e indignarnos por las tropelías que están cometiendo, hay que actuar y por eso me parece una iniciativa fantástica".

En relación al intento del Gobierno por torpedear el trabajo de la UCO -Unidad Central Operativa- de la Guardia Civil, San Gil ha querido alertar de que el Ejecutivo "va a hacer lo imposible, lo impensable por mantenerse en el poder", por lo que ha instado a "prepararse para lo peor". Ha lamentado que "hoy es lo de la UCO y mañana será otra cosa".

Esta nueva plataforma, Sociedad Civil Española, que agrupa a más de 100 entidades de la sociedad civil, se presenta este 3 de diciembre en el auditorio de Mutua Madrileña a las 19:30h. Un decálogo para detener el proceso de ruptura entre españoles.