Sociedad Civil Española llama a combatir al "Frente Popular": "No nos pueden robar las elecciones"

Sociedad Civil Española, la plataforma que reúne a más de 100 asociaciones, ha dado a conocer su proyecto este miércoles en Madrid con un objetivo principal, que es detener el proceso de ruptura de España que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas. En el acto han participado Alejo Vidal-Quadras, presidente de Foro Libertad y Alternativa, Marcos de Quinto, secretario general de Pie en Pared, y Alejandro Entrambasaguas, periodista de investigación de El Debate.

María San Gil, expresidenta del PP vasco, ha finalizado el acto con un discurso que ha levantado a todos los asistentes entre aplausos mientras pedía a Partido Popular y Vox unirse dejando a un lado intereses partidistas para combatir al "Frente Popular". No han querido faltar a la cita figuras políticas del Partido Popular y Vox como Cayetana Álvarez de Toledo o Pepa Millán.

Javier Martínez-Fresneda, director general de la asociación Neos, ha iniciado la presentación explicando que "todas las asociaciones que nos hemos unido porque estamos en contra del proceso de desguace y derribo del orden constitucional que sufre España". También ha dicho que para dar solución a España no es suficiente con que caiga el Gobierno: "Si cae Sánchez habrá otro que coja su puesto".

Martínez-Fresneda ha señalado que estas asociaciones se han unido porque "ofrecemos a PP y Vox y a la prensa una unidad desde la diversidad. Corremos un gran peligro y nos unimos por un bien mayor que es España. Creemos que pese a los destrozos y humillaciones hay una solución, pero no solo basta con echar al Gobierno, debe haber un proceso de regeneración".

"Este Gobierno quiere liquidar España"

Alejo Vidal-Quadras, presidente del Foro Libertad y Alternativa, ha lamentado que "España vive una contradicción insalvable, este Gobierno quiere liquidar España". Refiriéndose a esta asociación ha dicho que "necesitamos un horizonte que active al país y que lo movilice. La situación es insostenible. Nuestra misión es que PP y Vox sepan de la gravedad de la situación y dejen a un lado sus intereses particulares para poner en marcha ese proceso de regeneración de España". Además ha dicho que "la nación sobrevive por la historia y los siglos que tiene detrás".

Marcos de Quinto, secretario de Pie en Pared, ha denunciado que "estos delincuentes no están satisfechos con asaltar las instituciones sino que quieren destruirlas". Ha alertado de que "el Gobierno quiere destruir todos los poderes, las leyes ya no se debaten en el Congreso, se preparan en Waterloo o con reales decretos"

De Quinto también ha denunciado la censura a la oposición en el Congreso: "Están aquí Cayetana Álvarez de Toledo y Pepa Millán, pueden confirmar cómo la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, no deja actuar a la oposición. Ha recordado cómo al Gobierno "le da igual los presupuestos, están para llevarse el dinero de todos los españoles".

"El asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después"

Después del coloquio, María San Gil ha hecho un discurso que ha levantado a todo el Auditorio de la Mutua de Madrid entre aplausos. Ha señalado que "muchos no entienden la raíz del problema y no conocen lo que es capaz de hacer el Frente Popular". Ha dicho que hay que remontarse 25 años atrás para entender todo lo que está ocurriendo: "El asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después. El PNV vio que iba a desaparecer después de que la sociedad vasca se levantara ante el terrorismo y firmó con la ETA el pacto de Estella y después se firma el pacto de Perpiñán. Y también hay que recordar a Zapatero, que empieza a pactar con los etarras después de ver que gobierna el PP y no puede permitirse que España sea de derechas. Y esto ha llevado en 2018 esa unión que nos lleva gobernando siete años" ha denunciado.

San Gil ha pedido "generosidad política" a la derecha en estos momentos tan difíciles: "Mi pregunta es si el Partido Popular y Vox han entendido todo esto. Es enorme la responsabilidad que tenéis, sois la voz de la sociedad y ambos sois un dolor de muelas para el otro. He sido política y las elecciones son para ganar votos, pero más de 100 asociaciones nos hemos puesto de acuerdo para salvar a España, no queremos divisiones porque va a haber un momento en que no exista España", ha alertado.

La izquierda va a reventar la calle

Ha insistido en que estamos en vísperas de tres momentos "determinantes": En primer lugar, nos encontramos en vísperas electorales, "van a hacer lo imposible por mantenerse en el poder. Hay que ver con qué crispación llegamos". En segundo lugar ha dicho que están "muy preocupados porque no nos fiamos de lo que pueda pasar con los votos. Es muy importante que no nos roben las elecciones. Hay que vigilar al máximo el voto por correo y el presencial como ha pasado en Venezuela con María Corina Machado". Y por último, "cuando ganen las elecciones PP y Vox el Frente Popular se va a fortalecer en Cataluña, País Vasco y Navarra, por lo que es necesario un Gobierno fuerte".

"Desde las asociaciones pedimos perseverancia, fortaleza y unidad. PP y Vox tienen que poner por delante el bien común. Necesitamos un gobierno fuerte y no que sea débil en seis meses, es muy importante porque van a sacar a la gente a la calle. La izquierda nos gana siempre porque somos vagos. Hay que movilizarse. La sociedad y los partidos se tienen que unir", ha concluido San Gil.