Con un rosario de evasivas se ha presentado el exnúmero dos de Santos Cerdán, Juanfran Serrano, ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, intentando sortear cada pregunta hasta que finalmente admitía haber acudido a la reunión que Leire Díez reveló en los juzgados de Plaza Castilla, un encuentro en el que también estuvieron el exdirector adjunto del gabinete de Moncloa, Antonio Hernando, y el propio Cerdán.

Interpelado por la senadora de UPN, Mar Caballero, Serrano ha negado tajantemente "conocer" a la presunta fontanera del PSOE, aunque sí reconoció "estar con ella en una reunión". Aseguró igualmente que "allí no se habló de ningún pen-drive", rechazando que dicho encuentro tuviese como objetivo articular una operación de descrédito contra los instructores de causas que afectan al PSOE y al Gobierno, pese a los audios en los que se escucha a Díez solicitando información comprometedora de miembros de la UCO y de la justicia.

"Ella se presentó como periodista de investigación donde estaba haciendo un trabajo. En calidad de militante consideró que tenía que poner en conocimiento del partido un audio del señor Villarejo que afectaba al PSOE", ha argumentado Serrano, recurriendo a una explicación que no ha logrado despejar las sombras del episodio ya que no ha sabido responder a si era "normal" que un exasesor de Moncloa acudiera a una reunión con una militante.

El número dos del exsecretario de Organización ha insistido en que su contacto con Díez se limitó a "solamente la reunión esta famosa", negando haber coincidido con ella en más ocasiones. Sin embargo, ha evitado aclarar si su exjefe mantuvo otros encuentros con Díez: "Yo no tengo conocimiento de eso", se ha limitado a deslizar quien fuera su mano derecha.

Relación con Cerdán

"Yo no estoy señalado en absolutamente nada", ha remarcado Serrano, después de alabar "la dedicación" de los miembros del partido en "ganar derechos" y de elogiar a Cerdán como "una persona que trabajaba por su partido, que hacía su trabajo y es una persona normal".

Serrano también ha negado tener conocimiento del tren de vida que mantenía la familia de Cerdán, al tiempo que ha evitado aclarar si su exjefe le pagó alguna comida en el restaurante Sazadón, establecimiento donde figuran 49 cargos realizados con la tarjeta de Servinabar utilizada por el exsecretario de Organización. "No recuerdo ahora, pero no sé, he compartido comidas con el señor Santos Cerdán muchas", ha respondido, para acto seguido refugiarse en una explicación farragosa: "No lo recuerdo señoría, tendría que mirar todos los días de los tres últimos años, desde el 23 de julio del año 2023, 2021, 2022, perdón".

Dinero en efectivo en Ferraz

Serrano ha negado tajantemente haber recibido algún sobre con dinero en efectivo procedente de la sede de Ferraz, horas después de que el juez Ismael Moreno solicitara al partido los justificantes de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 a cargos y trabajadores del PSOE, incluido su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha insistido en que, en su caso, todas las devoluciones se realizaron por transferencia bancaria. "Yo no he visto en la sede del PSOE ningún sobre con dinero", ha zanjado.