Febrero, fecha clave para el fin de Sánchez

El Tribunal Supremo planea juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama el próximo mes de febrero por la pieza principal de la Trama Koldo. El magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, mandó a la cárcel al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Los socialistas están en prisión provisional a la espera de juicio por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, al apreciar riesgo de fuga "extremo". Todo ello, después de que el propio Puente acordara su procesamiento el pasado mes de noviembre.

Fuentes del caso, afirman que "el Supremo pretende juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama lo antes posible, tal y como sucedió en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los tiempos para enjuiciar del Alto Tribunal suelen ser rápidos, no obstante, este procedimiento es causa con presos tras el encarcelamiento del exministro de Transportes y de su exasesor. Al ser causa con preso, los trámites se aceleran aún más para celebrar la vista oral".